Bloomberg: Блинкен и Лавров поспорили из-за Украины

Во время обсуждения событий в Киеве между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Энтони Блинкеном возник спор. Дискуссия, как говорят участники встречи, была очень напряжённой.

Как пишет Bloomberg, обмен мнениями в острой форме начался на фоне поднятия темы "российского вторжения" на Украину, а также подготовки США и Европой санкций для возможного ответа Москве.

В ходе спора Лавров напомнил Блинкену, что на Украине в 2014 году произошёл государственный переворот. Также он обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России. Блинкен же назвал НАТО "защитным альянсом" и заявил, что лояльные экс-президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы "открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек".

Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.