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Американец выпрыгнул из движущегося самолёта в аэропорту

Он упал на взлётно-посадочную полосу и повредил ногу. После добрался до пожарной части и зачем-то заперся в комнате.

5 декабря, 01:58
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B9-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">аэропорт Финикс Скай-Харбор</a></p>

Фото © Wikipedia / аэропорт Финикс Скай-Харбор

В международном аэропорту Финикс Скай-Харбор в штате Аризона, США, мужчина выпрыгнул из самолёта, который направлялся к одному из выходов. Инцидент произошёл на рейсе 4236 из Колорадо-Спрингс. Находящийся на борту пассажир вышел через люк в хвостовой части авиасудна.

Как сообщает CNN со ссылкой на заявление авиакомпании Southwest Airlines, узнав о потере одного из пассажиров, капитан остановил самолёт и уведомил авиационно-диспетчерскую службу. Мужчина упал на взлётно-посадочную полосу и повредил ногу. По словам представителя расположенной в аэропорту пожарной части, тот дошёл до их здания и заперся в одной из комнат.

"Через несколько минут пожарные смогли уговорить мужчину открыть дверь, где его затем осмотрели, оказали необходимую помощь и доставили в местную больницу с травмой нижней конечности", — рассказал представитель пожарных.

Самолёт "продолжил свой путь к назначенному выходу", сообщила Southwest Airlines. Представитель полиции Финикса сообщил, что идёт следствие. Пока не известно, будет ли мужчине предъявлено обвинение.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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