Американец выпрыгнул из движущегося самолёта в аэропорту

В международном аэропорту Финикс Скай-Харбор в штате Аризона, США, мужчина выпрыгнул из самолёта, который направлялся к одному из выходов. Инцидент произошёл на рейсе 4236 из Колорадо-Спрингс. Находящийся на борту пассажир вышел через люк в хвостовой части авиасудна.

Как сообщает CNN со ссылкой на заявление авиакомпании Southwest Airlines, узнав о потере одного из пассажиров, капитан остановил самолёт и уведомил авиационно-диспетчерскую службу. Мужчина упал на взлётно-посадочную полосу и повредил ногу. По словам представителя расположенной в аэропорту пожарной части, тот дошёл до их здания и заперся в одной из комнат.

"Через несколько минут пожарные смогли уговорить мужчину открыть дверь, где его затем осмотрели, оказали необходимую помощь и доставили в местную больницу с травмой нижней конечности", — рассказал представитель пожарных.

Самолёт "продолжил свой путь к назначенному выходу", сообщила Southwest Airlines. Представитель полиции Финикса сообщил, что идёт следствие. Пока не известно, будет ли мужчине предъявлено обвинение.