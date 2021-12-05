Американец выпрыгнул из движущегося самолёта в аэропорту
Он упал на взлётно-посадочную полосу и повредил ногу. После добрался до пожарной части и зачем-то заперся в комнате.
Фото © Wikipedia / аэропорт Финикс Скай-Харбор
В международном аэропорту Финикс Скай-Харбор в штате Аризона, США, мужчина выпрыгнул из самолёта, который направлялся к одному из выходов. Инцидент произошёл на рейсе 4236 из Колорадо-Спрингс. Находящийся на борту пассажир вышел через люк в хвостовой части авиасудна.
Как сообщает CNN со ссылкой на заявление авиакомпании Southwest Airlines, узнав о потере одного из пассажиров, капитан остановил самолёт и уведомил авиационно-диспетчерскую службу. Мужчина упал на взлётно-посадочную полосу и повредил ногу. По словам представителя расположенной в аэропорту пожарной части, тот дошёл до их здания и заперся в одной из комнат.
"Через несколько минут пожарные смогли уговорить мужчину открыть дверь, где его затем осмотрели, оказали необходимую помощь и доставили в местную больницу с травмой нижней конечности", — рассказал представитель пожарных.
Самолёт "продолжил свой путь к назначенному выходу", сообщила Southwest Airlines. Представитель полиции Финикса сообщил, что идёт следствие. Пока не известно, будет ли мужчине предъявлено обвинение.
Ранее Лайф рассказывал, что индийский пилот выпрыгнул из кабины самолёта из страха перед пассажиром с коронавирусом. К счастью, это случилось после посадки.
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