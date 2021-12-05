Российское посольство в США заявило о праве РФ перемещать войска в своих границах

Россия никому не угрожает, а насчёт перемещения войск по своей же территории — имеет на это суверенное право, заявили в Посольстве РФ в США в ответ на спекуляции о якобы готовящемся вторжении на Украину.

"Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развёртывание российских войск на национальной территории — наше суверенное право. Это никого не касается", — сказано в ответе на запрос вашингтонского бюро газеты Financial Times.

В дипмиссии также заявили, что именно страны – участницы НАТО "опрометчиво" передвигают свои вооружённые силы и военную инфраструктуру к российским границам. Посольство напомнило, что прошлой весной американские официальные лица тоже выступали с "истерическими оценками о якобы подготовке Россией вторжения на Украину", и они оказались ложными. Тем временем всё, что сейчас нужно сделать Вашингтону, — это заставить правительство президента Украины Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения, добавили в посольстве.

Ранее Лайф писал, что глава Пентагона не стал отвечать на вопрос о возможности вторжения России на Украину. Министр отметил, что Штаты "по-прежнему очень обеспокоены ситуацией и продолжают внимательно следить за ней".