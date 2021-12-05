Кинолог Голубев рассказал о признаках пневмонии у собак

Если не распознать или неправильно лечить пневмонию у собак, четвероногий друг может в результате умереть, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Но зачастую собаководы не придают особого значения состоянию животного: используют народные средства для лечения недуга или вовсе не замечают, что пёс болеет.

"Такой подход может привести к прогрессированию заболевания, подъёму температуры и гибели любимца. Не нужно заниматься самолечением, при любом подозрении на пневмонию обязательно обращайтесь за помощью в ветеринарную клинику", — сказал РИА "Новости" Голубев.

В результате воспаления при пневмонии, объяснил эксперт, слипаются дыхательные мешочки лёгких, при объёмном поражении страдает дыхание и появляется одышка. По словам Голубева, владельца должны насторожить повышение температуры тела по сравнению с нормальной для собак температурой 37,5–39 градусов, а также частое и поверхностное, а иногда и смешанное дыхание или дыхание животом. Внимательнее надо отнестись к жажде и потере аппетита, вялости, кашлю и чиханию, слезотечению, першению и синюшности языка.

Пневмония у собаки может возникать из-за размножения патогенной микрофлоры или на фоне уже имеющейся вирусной инфекции. Кроме того, причинами могут быть гельминты, путь размножения которых проходит через лёгкие, или грибковая инфекция. В зоне риска, по словам Голубева, питомцы со слабым иммунитетом, собаки с травмой грудной клетки и с хроническими бронхитами, а также животные, которые не получают сбалансированного питания, а если собака при этом ещё и пожилая, то у неё при любом переохлаждении есть риск возникновения пневмонии. Он советовал в любом случае не тянуть с визитом в ветеринарную клинику.