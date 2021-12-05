В США заявили, что не создают аналог НАТО в Азии
Вместо создания каких-либо блоков Америка якобы работает над "продвижением международной свободной стабильной системы".
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Соединённые Штаты не намерены создавать антикитайскую коалицию или аналог НАТО в Азии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"В состоянии войны и мира мы всегда сильнее, когда работаем вместе с нашими друзьями. Это определяет наш подход к вызову, связанному с Китаем. Нет, мы не хотим азиатскую версию НАТО и не пытаемся создать антикитайскую коалицию", — сказал глава Пентагона на форуме, организованном Президентским фондом Рональда Рейгана.
Остин также заверил, что американская администрация "не просит выбирать между Соединёнными Штатами и Китаем". По его словам, вместо создания каких-либо блоков страна работает над "продвижением международной свободной стабильной системы".
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Лайф напоминает, что в сентябре США, Австралия и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате Париж лишился крупного контракта по поставке подлодок Австралии. Власти Франции назвали это "ударом в спину".
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