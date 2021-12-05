В США заявили, что не создают аналог НАТО в Азии

Соединённые Штаты не намерены создавать антикитайскую коалицию или аналог НАТО в Азии. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"В состоянии войны и мира мы всегда сильнее, когда работаем вместе с нашими друзьями. Это определяет наш подход к вызову, связанному с Китаем. Нет, мы не хотим азиатскую версию НАТО и не пытаемся создать антикитайскую коалицию", — сказал глава Пентагона на форуме, организованном Президентским фондом Рональда Рейгана.

Остин также заверил, что американская администрация "не просит выбирать между Соединёнными Штатами и Китаем". По его словам, вместо создания каких-либо блоков страна работает над "продвижением международной свободной стабильной системы".