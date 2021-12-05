Порошенко попросил "адских санкций" для России и оружия для Украины

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко призвал Запад представить список "адских санкций" против России на случай, если она решит вторгнуться на территорию Незалежной. Об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Sky TG24.

"Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля — список адских санкций, которые будут введены в случае наступления", — сказал Порошенко.

Он уверен, что Украине не нужны солдаты НАТО для защиты страны, потому как она якобы создала "одну из самых эффективных и сильных армий на континенте". В то же время оружием страна себя обеспечить не может.