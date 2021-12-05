"Надо помолчать": Тарасова пока не увидела спортивного потенциала у Гном Гномыча
По мнению заслуженного тренера, выводы о достижениях Плющенко-младшего можно будет делать нескоро.
Фото © Instagram / gnomgnomych
Сын Евгения Плющенко Александр, более известный под псевдонимом Гном Гномыч, пока не демонстрирует спортивного потенциала. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
"Вижу ли я потенциал у Гном Гномыча? Пока не очень вижу. Он неплохо катается. Я думаю, что надо помолчать немножко. Годика два помолчать. И посмотреть, что получится", — сказала Тарасова в эфире НТВ.
А ранее Лайф сообщал, что сын Евгения Плющенко Александр, или Гном Гномыч, стал самым популярным действующим российским фигуристом в соцсети "Инстаграм". Мальчик подвинул Медведеву и Загитову на просторах Интернета.
Комментариев: 0