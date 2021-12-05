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"Надо помолчать": Тарасова пока не увидела спортивного потенциала у Гном Гномыча

По мнению заслуженного тренера, выводы о достижениях Плющенко-младшего можно будет делать нескоро.

4 декабря, 23:56
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/gnomgnomych/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gnomgnomych</a></p>

Фото © Instagram / gnomgnomych

Сын Евгения Плющенко Александр, более известный под псевдонимом Гном Гномыч, пока не демонстрирует спортивного потенциала. Такое мнение высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Вижу ли я потенциал у Гном Гномыча? Пока не очень вижу. Он неплохо катается. Я думаю, что надо помолчать немножко. Годика два помолчать. И посмотреть, что получится", — сказала Тарасова в эфире НТВ.

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А ранее Лайф сообщал, что сын Евгения Плющенко Александр, или Гном Гномыч, стал самым популярным действующим российским фигуристом в соцсети "Инстаграм". Мальчик подвинул Медведеву и Загитову на просторах Интернета.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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