Пришедшая на спектакль старшего внука Алла Пугачёва поразила поклонников новым образом
72-летняя Примадонна явно выбрала стиль, близкий возрасту Преснякова-младшего. Фотографии со звездой разместил на своей странице худрук театра Сергей Безруков.
Фото © Facebook / allapugachevafan
Пугачёва в Московском губернском театре. Фото © Instagram / Сергей Безруков
Примадонна Алла Пугачёва пришла поддержать своего внука Никиту Преснякова, который играет в спектакле "Безымянная звезда" в Московском губернском театре. В этом мюзикле родственник легенды российской эстрады участвует вместе с Анной Снаткиной. Алла Борисовна поразила всех присутствующих своим внешним видом и очень удивила и обрадовала визитом художественного руководителя учреждения Сергея Безрукова.
"Она пришла поддержать Никиту Преснякова, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою. Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о театре и артистах! Будем рады видеть снова в нашем МГТ", — написал Безруков на странице в "Инстаграме".
На спектакль Примадонна пришла в компании друзей, среди которых были дизайнер Игорь Гуляев и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Последняя также выложила фото Пугачёвой в Сеть.
"Прекрасное послевкусие, позитивные эмоции, вера в свою мечту, много музыки, песен и танцев!" — поделилась Проскурякова.
Многие зрители оценили выбранный Примадонной для этого вечера "лук": артистка предпочла стиль casual, надев кружевной свитер белого цвета с V-образным вырезом, голубые джинсы, белые ботинки а-ля милитари. Причёска у знаменитости была безо всяких сложных укладок — прямое каре с чёлкой.
"Да уж, в театр она оделась сногсшибательно", "Алла Борисовна всё цветёт! Такая молодёжная, стильная, стройная", "Алла Борисовна выглядит прекрасно! Какое счастье видеть успех и талант собственных внуков", — отметили комментаторы в Сети.
Ранее Лайф писал, что Ротару и Пугачёва перепели хит группы "Тату" и довели до мурашек пользователей Сети. Каждый из 26 треков в альбоме исполнили звёзды отечественного шоу-бизнеса. В их числе — Дмитрий Маликов, Вера Брежнева, Монеточка, Рита Дакота, группа "Нервы", тиктокер Даня Милохин.
Напомним, 8 октября 1969 года Алла Пугачёва вышла замуж за литовского циркового артиста Миколаса Эдмундаса Орбакаса. Плодом любви артистов стала дочка Кристина Орбакайте, появившаяся на свет через полтора года после свадьбы. Однако брак довольно быстро распался. Примечательно, что сын Кристины и её супруга Владимира Преснякова-младшего Никита Пресняков не стал нарушать традицию и уже в юные годы состоялся как музыкант и певец альтернативной группы "Multiverse". Кристина подарила Алле Борисовне ещё двух внучат — мальчика Дени (от бизнесмена Руслана Байсарова) и девочку Клавдию. Подробнее о биографии Аллы Пугачёвой читайте на сайте uznayvse.ru.
Комментариев: 0