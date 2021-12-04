Пришедшая на спектакль старшего внука Алла Пугачёва поразила поклонников новым образом

Пугачёва в Московском губернском театре. Фото © Instagram / Сергей Безруков

Примадонна Алла Пугачёва пришла поддержать своего внука Никиту Преснякова, который играет в спектакле "Безымянная звезда" в Московском губернском театре. В этом мюзикле родственник легенды российской эстрады участвует вместе с Анной Снаткиной. Алла Борисовна поразила всех присутствующих своим внешним видом и очень удивила и обрадовала визитом художественного руководителя учреждения Сергея Безрукова.

"Она пришла поддержать Никиту Преснякова, который играет в этом спектакле учителя астрономии Мирою. Спасибо ей большое за хорошие, добрые слова о театре и артистах! Будем рады видеть снова в нашем МГТ", — написал Безруков на странице в "Инстаграме".

На спектакль Примадонна пришла в компании друзей, среди которых были дизайнер Игорь Гуляев и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Последняя также выложила фото Пугачёвой в Сеть.

"Прекрасное послевкусие, позитивные эмоции, вера в свою мечту, много музыки, песен и танцев!" — поделилась Проскурякова.

Многие зрители оценили выбранный Примадонной для этого вечера "лук": артистка предпочла стиль casual, надев кружевной свитер белого цвета с V-образным вырезом, голубые джинсы, белые ботинки а-ля милитари. Причёска у знаменитости была безо всяких сложных укладок — прямое каре с чёлкой.

"Да уж, в театр она оделась сногсшибательно", "Алла Борисовна всё цветёт! Такая молодёжная, стильная, стройная", "Алла Борисовна выглядит прекрасно! Какое счастье видеть успех и талант собственных внуков", — отметили комментаторы в Сети.

Ранее Лайф писал, что Ротару и Пугачёва перепели хит группы "Тату" и довели до мурашек пользователей Сети. Каждый из 26 треков в альбоме исполнили звёзды отечественного шоу-бизнеса. В их числе — Дмитрий Маликов, Вера Брежнева, Монеточка, Рита Дакота, группа "Нервы", тиктокер Даня Милохин.