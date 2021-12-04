Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник
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Прощание с политиком пройдёт во вторник, 7 декабря.
Координатор Федерального политкомитета "Яблока" и бывший депутат Госдумы Борис Мисник скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба партии.
"4 декабря после тяжёлой и продолжительной болезни не стало координатора Федерального политического комитета партии "Яблоко" Бориса Григорьевича Мисника", — говорится в релизе.
Борис Мисник был участником Конституционного совещания в 1993 году, депутатом Думы второго созыва во фракции партии "Яблоко", а также председателем Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока в период с 1995 по 1999 год.
Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 68 лет скончался писатель-фантаст Андрей Измайлов. Широкую популярность он получил благодаря трилогии "Русский транзит". Также Измайлов написал авторские новеллизации двух российских кассовых фильмов — "Жмурки" и "Бой с тенью".