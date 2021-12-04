Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник

Прощание с политиком пройдёт во вторник, 7 декабря.

Координатор Федерального политкомитета "Яблока" и бывший депутат Госдумы Борис Мисник скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба партии.

"4 декабря после тяжёлой и продолжительной болезни не стало координатора Федерального политического комитета партии "Яблоко" Бориса Григорьевича Мисника", — говорится в релизе.

Борис Мисник был участником Конституционного совещания в 1993 году, депутатом Думы второго созыва во фракции партии "Яблоко", а также председателем Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока в период с 1995 по 1999 год.