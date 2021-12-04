ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 декабря 2021, 18:51
4570

Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник

Фото © Telegram / Партия "Яблоко"

Фото © Telegram / Партия "Яблоко"

Прощание с политиком пройдёт во вторник, 7 декабря.

Координатор Федерального политкомитета "Яблока" и бывший депутат Госдумы Борис Мисник скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба партии.

"4 декабря после тяжёлой и продолжительной болезни не стало координатора Федерального политического комитета партии "Яблоко" Бориса Григорьевича Мисника", — говорится в релизе.

Борис Мисник был участником Конституционного совещания в 1993 году, депутатом Думы второго созыва во фракции партии "Яблоко", а также председателем Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока в период с 1995 по 1999 год.

Умерла актриса Нина Ургант
Умерла актриса Нина Ургант

Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 68 лет скончался писатель-фантаст Андрей Измайлов. Широкую популярность он получил благодаря трилогии "Русский транзит". Также Измайлов написал авторские новеллизации двух российских кассовых фильмов — "Жмурки" и "Бой с тенью".

BannerImage
Ирина Мусина
  • Новости
  • «Яблоко» (партия)
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar