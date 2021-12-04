Писатель-фантаст Андрей Измайлов скончался в возрасте 68 лет

В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет скончался советский и российский прозаик, писатель-фантаст Андрей Измайлов. Об этом сообщил депутат заксобрания Северной столицы Борис Вишневский. Он напомнил, что ранее умер писатель-фантаст Андрей Балабуха, а теперь не стало и Измайлова.

"Два моих товарища, два многолетних участника знаменитого семинара Бориса Стругацкого… Ну как же так… Светлая память обоим и мои соболезнования родным и близким", — написал Вишневский на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Депутат выразил соболезнования родным и близким Измайлова. Причина и обстоятельства смерти писателя не уточняются. Информация о кончине Измайлова также появилась на литературном портале "Лаборатория фантастики".

Андрей Измайлов окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Был членом ленинградского семинара писателей-фантастов под руководством Бориса Стругацкого. Широкую популярность получил благодаря трилогии "Русский транзит". Также Измайлов написал авторские новеллизации двух российских кассовых фильмов — "Жмурки" и "Бой с тенью". Кроме того, писатель был признан основоположником современного российского триллера и удостоен премии "Сибкона" в категории "Самому читаемому автору".