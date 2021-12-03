Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в шестой партии матча за титул чемпиона мира

Российский шахматист Ян Непомнящий чёрными фигурами уступил норвежцу Магнусу Карлсену в шестой партии матча за титул чемпиона мира в Дубае.

"Чемпиона мира пора наказать": Почему нельзя пропустить матч за шахматную корону с участием Непомнящего

Всего матч будет состоять из 14 партий. Победу одержит шахматист, который наберёт 7,5 очка. В случае ничейного результата будет назначен тай-брейк из партий по быстрым шахматам и, если понадобится, блиц.