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Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в шестой партии матча за титул чемпиона мира

Седьмая партия состоится 4 декабря. Россиянин будет играть белыми. Для победы нужно набрать 7,5 очка.

3 декабря, 20:35

Фото © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Российский шахматист Ян Непомнящий чёрными фигурами уступил норвежцу Магнусу Карлсену в шестой партии матча за титул чемпиона мира в Дубае.

Таким образом, действующий обладатель мировой шахматной короны вышел вперёд со счётом 3,5:2,5. Седьмая партия состоится 4 декабря. Непомнящий будет играть белыми.

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Всего матч будет состоять из 14 партий. Победу одержит шахматист, который наберёт 7,5 очка. В случае ничейного результата будет назначен тай-брейк из партий по быстрым шахматам и, если понадобится, блиц.

Напомним, предыдущие пять партий завершились вничью.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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