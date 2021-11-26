"Чемпиона мира пора наказать": Почему нельзя пропустить матч за шахматную корону с участием Непомнящего Норвежский супергроссмейстер Магнус Карлсен будет уже четвёртый раз защищать свой титул, и фаворитом считается именно он. При этом у российского спортсмена есть психологическое преимущество. 26 ноября, 14:12 Фото © FIDE

В Дубае стартует матч за титул чемпиона мира по шахматам между обладателем короны норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом из России Яном Непомнящим. Соревнования состоятся в рамках всемирной выставки "Экспо". Первоначально встреча должна была пройти в декабре 2020 года, но её перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Славное советское прошлое

Напомним, что ещё совсем недавно советские шахматисты безраздельно властвовали на просторах чёрно-белого королевства. С 1950 по 1990 год наша команда выиграла 18 шахматных Олимпиад из 21. За сорок лет в 18 матчах за титул чемпиона лишь однажды победил шахматист из-за пределов СССР — в 1972 году успех праздновал американский гроссмейстер Роберт Фишер. Ещё дважды (в 1978 и 1981 годах) претендент на чемпионский титул был не из нашей страны. Оба раза им становился бежавший на Запад Виктор Корчной.

В СССР шахматы были одним из самых популярных и массовых видов спорта. В них вкладывались сумасшедшие деньги. В шахматы играл в том числе и вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин, высоко ценивший качества, присущие этой игре.

В тёплое время года советские граждане выходили во двор, собирались в парках, на бульварах со своими досками и расставляли фигуры. Играли в том числе на деньги и по переписке. Не брезговали шахматами и герои наших популярных фильмов, таких как "Москва слезам не верит" и "Покровские ворота", с упоением играл и бессмертный Остап Бендер.

Конечно, сейчас шахматам тяжело конкурировать с футболом, хоккеем и фигурным катанием. Да и чемпионов мира у России не было с 2007 года, когда со своим титулом расстался Владимир Крамник. Впрочем, после участия в матче за шахматную корону в 2016 году нашего Сергея Карякина популярность шахмат пошла вверх. Пусть россиянин и проиграл, но внимание к игре заметно увеличилось.

Длинный путь к титулу

Нынешний чемпионский матч будет состоять из 14 партий. Победу одержит гроссмейстер, который наберёт 7,5 очка (за победу начисляется один балл, за ничью — половина). В каждой партии участники получат по два часа на первые 40 ходов. После этого им добавят час на следующие 20 ходов. Далее до конца партии у спортсменов будет ещё по 15 минут, при этом за каждый ход им станут добавлять по 30 секунд.

Фото © FIDE

В случае равного счёта по итогам основной части матча проведут тай-брейк из четырёх партий по быстрым шахматам. В них контроль времени составит 25 минут на партию с добавлением десяти секунд за каждый ход. Далее, если победитель всё ещё не будет определён, состоятся две блиц-партии (по пять минут с добавлением трёх секунд). Затем при необходимости ещё четыре блиц-матча из двух партий по тем же правилам.

Предусмотрен и так называемый армагеддон (решающее противостояние). Он состоится, если ничейный результат сохранится после 14 основных партий и десяти дополнительных. В армагеддоне обладатель белых фигур, который определится по итогам жеребьёвки, получит пять минут, а его соперник только четыре. При этом в случае ничьей победу отдадут чёрным.

Призовой фонд матча за шахматную корону в Дубае составит 2 миллиона евро. Победитель получит 60% всей суммы, проигравший — 40%. Если матч продолжится после завершения 14 основных партий, призовой фонд будет делиться в пропорции 55% на 45%.

Фото © FIDE

Помимо денежного приза победителю матча достанется новый пятикилограммовый кубок, который будет переходящим. Его изготовили в России из серебра с позолотой 999-й пробы и декорировали доломитом. По поверхности трофея размещены 39 жемчужин и бриллиант.

Отметим, что Непомнящий в матче против Карлсена не сможет играть под нашим триколором. Он выступит в нейтральном статусе под флагом Федерации шахмат России. Да-да, санкции WADA против России распространяются и на шахматы, хотя в данном случае не очень понятно, о каком допинге в принципе может идти речь.

В среду вечером в Дубайской опере состоялось торжественное открытие чемпионского матча. В рамках торжественной церемонии была проведена довольно необычная жеребьёвка. Гроссмейстеры спицами прокалывали воздушные шары, в которых были конфетти белого и черного цвета. Непомнящему выпали белые фигуры, которыми он и начнёт в пятницу первую партию.

Ian Nepomniachtchi has White in the first game. Magnus Carlsen starts with the black pieces. #CarlsenNepo #FIDEmatch2021 pic.twitter.com/ZUCfDBjoWx — International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2021

Фанаты "Спартака" и "Реала"

Кстати, у Непомнящего и Карлсена много общего. Россиянин всего на четыре с половиной месяца старше своего соперника, которому в ходе матча исполнится 31 год. Оба начали играть в шахматы в четыре-пять лет и очень рано стали гроссмейстерами. Кроме того, и Ян и Магнус являются ярыми футбольными болельщиками. Россиянин поддерживает московский "Спартак", норвежец — мадридский "Реал".

Непомнящий заслужил право сыграть за шахматную корону, победив в турнире претендентов в Екатеринбурге с участием восьми сильнейших гроссмейстеров. Соревнования начались в марте 2020 года, но из-за пандемии были прерваны и возобновились только в апреле 2021-го.

Dota и "Что? Где? Когда?"

Наш спортсмен, занимающий пятое место в рейтинге ФИДЕ, — выпускник Российского государственного социального университета по специальности "журналистика". Непомнящий является заядлым любителем киберспорта и компьютерных игр. Главным достижением спортсмена на этом поприще стала победа на турнире по Dota Asus Winter 2011, куда он поехал в качестве игрока вместе с командой The Retry.

В октября Непомнящий принял участие в телевизионной игре "Что? Где? Когда?" в составе команды новичков под руководством Елены Потаниной. Игра завершилась со счётом 6:5 в пользу телезрителей. Зато шахматист успел отметиться правильным досрочным ответом на вопрос о списках и магните, при помощи которых можно найти иголку в стоге сена.

Съёмки с Лив Тайлер и "Симпсоны"

Карлсен будет защищать чемпионский титул уже четвёртый раз. Он завоевал шахматную корону в 2013 году, после чего выиграл матчи у индийца Вишванатана Ананда, россиянина Сергея Карякина и представителя США Фабиано Каруаны.

Норвежец активно участвует в телевизионных шоу, охотно общается с журналистами. Как-то в эфире скандинавского телеканала NRK он победил одного из богатейших людей мира — американца Билла Гейтса. При этом у миллиардера была значительная фора по времени — две минуты на всю партию против 30 секунд у Карлсена. Шахматисту понадобилось всего 11 секунд, чтобы поставить Гейтсу мат за девять ходов. Кроме того, Магнус играл в шахматы с основателем Facebook Марком Цукербергом.

В 2010 году Карлсен снимался в рекламном ролике голландской компании по пошиву модной одежды G-Star Raw вместе с голливудскими звёздами Лив Тайлер и Джеммой Артертон. Также у норвежца есть любопытный опыт сотрудничества с легендарными "Симпсонами". Он озвучивал собственного персонажа в самом длинном мультсериале на телевидении, появившись в 15-й серии 28-го сезона.

Психологическое преимущество

Любопытный факт — Карлсен и Непомнящий всего провели друг с другом 13 партий в классические шахматы. По личной статистике впереди российский гроссмейстер. На его счету четыре победы, восемь ничьих и всего одно поражение. По мнению экспертов, это может сыграть важнейшую роль в чемпионском матче.

— На мой взгляд, для Яна ситуация достаточно комфортная. Психологическое преимущество за ним. Магнус его опасается. Для него Ян точно не самый комфортный соперник, — говорит Сергей Карякин.

Другой известный российский шахматист Сергей Шипов отмечает, что Непомнящий очень хорошо подготовился к матчу, в том числе сбросив лишний вес. Что касается Карлсена, то он до последнего времени активно играл по ночам в блиц в Интернете, растрачивая драгоценную энергию.

— Блицовская трясина многих засасывает, отнимает кучу энергии. Магнус до последнего ночами у нас блицевал. Ещё несколько дней назад его видели в игровых зонах, он катал, что называется. Энергию тратил. А Ян режимит по полной программе уже несколько месяцев, его не видно в Интернете. Запас энергии он может накопить. Надеюсь, это тоже скажется. Может, даже с кармической точки зрения. Какой-то крючкотвор на небесах может подумать, что пора чемпиона мира наказать, — заявил Шипов.

При этом букмекеры однозначно отдают преимущество Карлсену. На победу норвежца в чемпионском матче можно поставить с коэффициентом 1,70–1,87. Котировки на Непомнящего — от 3,10 до 4,40. Тем не менее россиянину по силам оказать сопернику ожесточённое сопротивление. Яна будет поддерживать вся страна. Почему бы ему не показать свою лучшую игру и не посрамить фаворита?

Авторы Роман Фейгин