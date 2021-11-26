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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево

На месте сейчас полицейские и кинологи с собаками обследуют здание, эвакуация не проводилась.

26 ноября, 14:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Неизвестный через оператора службы 112 сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево, на месте работают правоохранители, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный через оператора службы 112 сообщил о готовящихся взрывах в Шереметьево. В аэропорт направлены сотрудники правоохранительных органов", — рассказал источник.

Он также отметил, что на месте сейчас работают полицейские и кинологи с собаками, эвакуация не проводилась.

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Ранее Лайф писал, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту самолёта Петербург Нур-Султан. Информация оказалась ложной.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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