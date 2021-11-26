Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево

Неизвестный через оператора службы 112 сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево, на месте работают правоохранители, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный через оператора службы 112 сообщил о готовящихся взрывах в Шереметьево. В аэропорт направлены сотрудники правоохранительных органов", — рассказал источник.