Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево
На месте сейчас полицейские и кинологи с собаками обследуют здание, эвакуация не проводилась.
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Неизвестный через оператора службы 112 сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево, на месте работают правоохранители, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный через оператора службы 112 сообщил о готовящихся взрывах в Шереметьево. В аэропорт направлены сотрудники правоохранительных органов", — рассказал источник.
Он также отметил, что на месте сейчас работают полицейские и кинологи с собаками, эвакуация не проводилась.
Ранее Лайф писал, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту самолёта Петербург — Нур-Султан. Информация оказалась ложной.
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