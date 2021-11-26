Зеленский назвал "Северный поток – 2" большой трагедией для Украины
Он выразил опасения, что проект станет ещё одним козырем в руках России.
Владимир Зеленский. Фото © Сайт Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект "Северный поток – 2" трагедией для страны, а также призвал страны ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины в контексте запуска газопровода.
"Это не просто бизнес, для нас это большая трагедия. Даже если "Северный поток – 2" будет запущен, Украина должна сделать всё, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено, что мы будем в этом плане в безопасности. Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания", — пояснил Зеленский.
Он выразил опасения, что проект станет ещё одним козырем в руках России в переговорном дипломатическом процессе между двумя государствами. Лидер Незалежной в связи с этим призвал США "делать всё, чтобы не снимать санкции".
Ранее Зеленский призвал США ввести новые санкции против "Северного потока – 2". Он также поблагодарил конгрессменов за включение в закон о национальной безопасности поправок, препятствующих реализации проекта.
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