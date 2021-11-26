Зеленский назвал "Северный поток – 2" большой трагедией для Украины

"Это не просто бизнес, для нас это большая трагедия. Даже если "Северный поток – 2" будет запущен, Украина должна сделать всё, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено, что мы будем в этом плане в безопасности. Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания", — пояснил Зеленский.