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Зеленский назвал "Северный поток – 2" большой трагедией для Украины

Он выразил опасения, что проект станет ещё одним козырем в руках России.

26 ноября, 14:04
<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/zahodi-za-uchasti-prezidenta-ukrayini-ta-generalnogo-sekreta-3201" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Сайт Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект "Северный поток – 2" трагедией для страны, а также призвал страны ЕС и США выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности Украины в контексте запуска газопровода.

"Это не просто бизнес, для нас это большая трагедия. Даже если "Северный поток – 2" будет запущен, Украина должна сделать всё, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено, что мы будем в этом плане в безопасности. Должны быть конкретные вещи, каждая из сторон должна выполнять свои обязанности и обещания", — пояснил Зеленский.

Он выразил опасения, что проект станет ещё одним козырем в руках России в переговорном дипломатическом процессе между двумя государствами. Лидер Незалежной в связи с этим призвал США "делать всё, чтобы не снимать санкции".

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Ранее Зеленский призвал США ввести новые санкции против "Северного потока – 2". Он также поблагодарил конгрессменов за включение в закон о национальной безопасности поправок, препятствующих реализации проекта.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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