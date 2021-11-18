Зеленский ввёл в действие санкции против 23 россиян и пятерых украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте украинского лидера. В списке указаны имена, фамилии, а также другие личные данные таких граждан, как Александр Жмаков, Алексей Капинос, Андрей Макаров, Дмитрий Пронягин, Сергей Живчук, Эдуард Шишмаков, Владимир Рындя, Максим Тюрин, Александр Пешков, Ильдус Сагитов, Роман Гордиан, Олег Лондарев, Игорь Зубков, Николай Карчук, Сергей Ткаченко, Рашид Садыков, Николай Крайний, Николай Курочкин, Пётр Сельцовский, Анатолий Анищенко, Алексей Корнев, Александр Шингирев, Константин Максимов, Станислав Полянцев, Олег Шабаршин, Денис Аболь, Денис Шишенков, Александр Сазонов.

Среди введённых украинской стороной ограничений оказалась блокировка активов, ограничение торговых операций, запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества и другое. Основания для рестрикций против указанных граждан в указе Зеленского не приводятся, известно лишь, что их обвиняют в причастности к "преследованию" украинцев в Крыму.

На днях Зеленский призвал США ввести новые санкции против "Северного потока – 2". Он также поблагодарил конгрессменов за включение в закон о национальной безопасности поправок, препятствующих реализации проекта.