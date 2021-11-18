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Нарколог Ковтун назвал простой способ бросить курить, который "всегда работает"

Медик отметил, что одноразовые электронки или вейпы лишь растягивают намерение расстаться с плохой привычкой. Причём они могут быть гораздо опаснее обычных сигарет.

18 ноября, 11:21

Фото © Pexels

Ежегодно с 1977 года в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения, в нынешнем году он выпал на 18 ноября. О том, как эффективно избавиться от пагубной привычки, рассказал психиатр-нарколог Александр Ковтун.

"Самый верный способ бросить курить — это делать попытки бросить курить, рано или поздно какая-то из них увенчается успехом. Это так называемый закон перехода количественных изменений в качественные. Он всегда работает", цитирует "Москва 24" специалиста.

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Медик отметил, что все вспомогательные средства в виде одноразовых электронных сигарет или вейпов лишь растягивают намерение расстаться с плохой привычкой. По его словам, модные девайсы могут быть гораздо вреднее обычных сигарет. А ещё эксперт предложил не ходить в места, где потребляется и продаётся табак, а также не посещать компании, в которых есть курильщики. На первых порах это поможет избежать срыва, подчеркнул Ковтун.

Специалист не исключает, что в результате отказа от табака у человека может появиться даже депрессия. Как пояснил нарколог, чтобы этого избежать, необходимо постоянно чем-либо занимать себя. К примеру, спортом или любимым хобби.

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Ранее Лайф сообщал, что в России появится система распознавания курильщиков-нарушителей. Технологию можно будет использовать для контроля промышленной безопасности на предприятиях, а также в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы "Умный город".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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