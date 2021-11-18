Набиуллина раскрыла подход ответственного государства к криптовалютам

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют. Об этом она рассказала на выступлении в Госдуме, сообщает ТАСС. Как отметила Набиуллина, к криптовалютам как к частным, которые претендуют на роль денег, в ЦБ относятся крайне негативно.

"Эти криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает, и, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение <...> Но нужно людям дать альтернативу, и мы это делаем с помощью своих проектов. Я уже говорила про цифровой рубль. На наш взгляд, это должно развиваться", — уточнила глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк не против цифровых валют, но они не должны использоваться для теневых операций. Банк России, как и раньше, выступает против легализации биткоина в качестве платёжного инструмента в нашей стране.

Напомним, что государство собирается провести эксперимент по использованию цифрового рубля. Он получит отдельное правовое регулирование. Для этого будут внесены изменения как минимум в восемь федеральных законов и пять кодексов. В частности, нужно закрепить полномочия ЦБ по организации денежного обращения виртуальной национальной валюты, права регулятора по осуществлению банковских операций с его применением.