Минстрой: Средняя ставка по ипотеке в России может превысить 8% к концу года
Глава ведомства подчеркнул, что регионы должны как можно скорее вывести в стройку максимальное количество жилья, чтобы стабилизировать его стоимость и обеспечить доступность.
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Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в стране, возможно, составит 8% к концу года. При этом льготные категории остаются, Минстрой продолжит ими заниматься.
Вместе с тем Файзуллин отметил, что в России выросли цены на жильё и причина тому — в том числе подорожание стройматериалов. Однако спрос на жилплощадь пока не удовлетворён предложением. Тем не менее, по словам министра, ситуация стабилизируется и сегодня отрабатывается задача использования льготных механизмов.
В настоящий момент снижение объёмов ипотечных кредитов не наблюдается. Кроме того, Файзуллин подчеркнул, что регионы должны как можно скорее вывести в стройку максимальное количество жилья, чтобы стабилизировать его стоимость и обеспечить доступность.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки не противоречит доступности ипотеки. Сейчас ставки по ипотечным кредитам немного выше показателей, которые были во время действия льготной программы, отметила она.
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