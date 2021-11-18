Минстрой: Средняя ставка по ипотеке в России может превысить 8% к концу года

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в стране, возможно, составит 8% к концу года. При этом льготные категории остаются, Минстрой продолжит ими заниматься.

Вместе с тем Файзуллин отметил, что в России выросли цены на жильё и причина тому — в том числе подорожание стройматериалов. Однако спрос на жилплощадь пока не удовлетворён предложением. Тем не менее, по словам министра, ситуация стабилизируется и сегодня отрабатывается задача использования льготных механизмов.

В настоящий момент снижение объёмов ипотечных кредитов не наблюдается. Кроме того, Файзуллин подчеркнул, что регионы должны как можно скорее вывести в стройку максимальное количество жилья, чтобы стабилизировать его стоимость и обеспечить доступность.