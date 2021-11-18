Аксёнов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма Новосельской
Чиновница известна по скандалу на видеосовещании, где она разразилась нецензурной бранью из-за проблем с техникой.
Арина Новосельская.
В отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил в четверг глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале, назвав это "частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц". Аксёнов выразил надежду, что правоохранители "во всём разберутся", однако чем именно 45-летняя Новосельская заинтересовала следственные органы, он не уточнил.
Напомним, что Новосельская руководит министерством с февраля 2014 года. В марте текущего года она оказалась в центре скандала, когда нецензурно выразилась на совещании регионального правительства по строительной отрасли. Женщина-министр перешла на мат из-за проблем с техникой. Позже она принесла извинения за конфуз.
"Вы чего там, вообще, что ли?": Министр культуры Крыма прервала выступление Аксёнова нецензурной бранью — видео
Ранее Лайф сообщал об аресте бывшего вице-премьера Крыма по делу о многомиллионном хищении. Чиновника взяли под стражу на два месяца. Отметим, что адвокат просил суд отправить обвиняемого под домашний арест. Позднее Аксёнов рассказал о следственных действиях в отношении Олеси Харитоненко из Горсовета Евпатории. По данным СМИ, она подозревается в злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса.
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