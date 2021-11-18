Аксёнов сообщил о следственных действиях в отношении министра культуры Крыма Новосельской

В отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщил в четверг глава республики Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале, назвав это "частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц". Аксёнов выразил надежду, что правоохранители "во всём разберутся", однако чем именно 45-летняя Новосельская заинтересовала следственные органы, он не уточнил.

Напомним, что Новосельская руководит министерством с февраля 2014 года. В марте текущего года она оказалась в центре скандала, когда нецензурно выразилась на совещании регионального правительства по строительной отрасли. Женщина-министр перешла на мат из-за проблем с техникой. Позже она принесла извинения за конфуз.