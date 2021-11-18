Определён достаточный для получения QR-кода титр антител
По предварительным данным, вероятнее всего, этот показатель будет гарантировать безопасность от заражения коронавирусной инфекцией.
Фото © ТАСС / Пименов Роман
В России определили необходимое количество антител для получения гражданами QR-кода. Как сообщает телеграм-канал "Раньше всех", ссылаясь на источник в Правительстве РФ, достаточным уровнем антител, гарантирующим безопасность от заражения коронавирусной инфекцией, может стать показатель в 350–500 Bau/мл.
"Титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл), скорее всего, будет признан условно-достаточным титром, гарантирующим безопасность от коронавируса и получение QR-кода", — указано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав аннулирует QR-коды о вакцинации заболевших ковидом после прививки россиян. Отметим, что сертификат о перенесённом заболевании действует в течение шести месяцев, а о вакцинации — в течение года.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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