Определён достаточный для получения QR-кода титр антител

В России определили необходимое количество антител для получения гражданами QR-кода. Как сообщает телеграм-канал "Раньше всех", ссылаясь на источник в Правительстве РФ, достаточным уровнем антител, гарантирующим безопасность от заражения коронавирусной инфекцией, может стать показатель в 350–500 Bau/мл.

"Титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл), скорее всего, будет признан условно-достаточным титром, гарантирующим безопасность от коронавируса и получение QR-кода", — указано в сообщении.