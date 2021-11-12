QR-коды в России будут действовать до июня 2022 года, заявила Голикова
Власти рассчитывают, что к этому моменту показатель коллективного иммунитета к ковиду в стране дойдёт до установленного как критериальный уровня в 80%.
Фото © ТАСС / Максим Коротченко
Система QR-кодов в России будет действовать по меньшей мере до 1 июня 2022 года. Об этом на брифинге заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Законопроект имеет срочный характер. Действует до 1 июня 2022 года", — сказала она, уточнив, что власти рассчитывают, что к этому моменту показатель коллективного иммунитета в стране дойдёт до установленного критериального уровня в 80%.
При этом переходный период при введении цифровых кодов по всей стране продлится до 1 февраля. Он необходим гражданам для прохождения вакцинации от ковида и оформления необходимых документов, если их нет. Однако с февраля использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу в полном объёме.
Напомним, Правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода.
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