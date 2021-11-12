QR-коды в России будут действовать до июня 2022 года, заявила Голикова

Система QR-кодов в России будет действовать по меньшей мере до 1 июня 2022 года. Об этом на брифинге заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Законопроект имеет срочный характер. Действует до 1 июня 2022 года", — сказала она, уточнив, что власти рассчитывают, что к этому моменту показатель коллективного иммунитета в стране дойдёт до установленного критериального уровня в 80%.