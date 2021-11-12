Голикова: Более 90% избыточной смертности в России приходится на ковид
Вице-премьер заметила, что причиной таких высоких показателей является несоблюдение гражданами ограничительных мер и отказ от вакцинации.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Фото © Kremlin.ru
Свыше 90% показателя избыточной смертности в России за девять месяцев текущего года приходится на коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Из общего количества избыточной смертности 91,2% приходится на ковид", — сказала она, уточнив, что это показатель за период с января по сентябрь 2021 года.
Вице-премьер уверена, что причиной таких высоких показателей смертности является несоблюдение гражданами ограничительных мер, а также отсутствие профилактики, в частности отказ некоторых людей от вакцинации.
"Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких", — добавила Голикова.
Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 49%. Полный цикл вакцинации в стране уже проведён почти 58 миллионов раз, уточнили в оперштабе.
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