Голикова: Более 90% избыточной смертности в России приходится на ковид

Свыше 90% показателя избыточной смертности в России за девять месяцев текущего года приходится на коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Из общего количества избыточной смертности 91,2% приходится на ковид", — сказала она, уточнив, что это показатель за период с января по сентябрь 2021 года.

Вице-премьер уверена, что причиной таких высоких показателей смертности является несоблюдение гражданами ограничительных мер, а также отсутствие профилактики, в частности отказ некоторых людей от вакцинации.

"Мы неоднократно призывали и продолжаем призывать защитить себя и своих близких", — добавила Голикова.