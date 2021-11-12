Путин обратил внимание на необходимость взвешенного подхода к персональным данным
Любое действие, их касающееся, должно совершаться только с согласия человека, считает российский лидер.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин считает, что в вопросе подхода к персональным данным должна быть аккуратность и взвешенность. Об этом он заявил на международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.
"Подчеркну, ко всем этим вопросам нужно подойти предельно аккуратно и взвешенно, учитывая все аспекты работы с массивами данных", — сказал глава государства.
Российский лидер уточнил, что любое действие, которое касается персональных данных, должно совершаться только с согласия человека.
Ранее Владимир Путин заметил, что искусственный интеллект должен работать на благо человека, а не во вред. На сегодня эти технологии стали точкой притяжения талантливых и творческих людей, которые мечтают и добиваются поставленных целей, заметил российский лидер.
Комментариев: 0