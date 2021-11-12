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Путин обратил внимание на необходимость взвешенного подхода к персональным данным

Любое действие, их касающееся, должно совершаться только с согласия человека, считает российский лидер.

12 ноября, 16:25
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62401/photos/62687" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин считает, что в вопросе подхода к персональным данным должна быть аккуратность и взвешенность. Об этом он заявил на международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Подчеркну, ко всем этим вопросам нужно подойти предельно аккуратно и взвешенно, учитывая все аспекты работы с массивами данных", — сказал глава государства.

Российский лидер уточнил, что любое действие, которое касается персональных данных, должно совершаться только с согласия человека.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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