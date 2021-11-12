Путин обратил внимание на необходимость взвешенного подхода к персональным данным

Президент России Владимир Путин считает, что в вопросе подхода к персональным данным должна быть аккуратность и взвешенность. Об этом он заявил на международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Подчеркну, ко всем этим вопросам нужно подойти предельно аккуратно и взвешенно, учитывая все аспекты работы с массивами данных", — сказал глава государства.

Российский лидер уточнил, что любое действие, которое касается персональных данных, должно совершаться только с согласия человека.