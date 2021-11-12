Путин призвал увязать планы промышленного развития со стратегиями внедрения ИИ
Однако до этого необходимо ещё раз проанализировать социальную сферу, транспорт, связь, телекоммуникации, отметил глава государства.
Владимир Путин Фото © Kremlin.ru
Планы промышленного развития России необходимо увязать со стратегиями внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил глава государства Владимир Путин на международной конференции по ИИ и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.
"Необходимо ещё раз проанализировать наши планы развития промышленности, социальной сферы, транспорта, связи, телекоммуникаций. Они должны быть сопряжены, тесно увязаны с отраслевыми и региональными стратегиями искусственного интеллекта и, безусловно, с реализацией всей нашей повестки развития", — сказал президент.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин спрогнозировал прорыв в вооружениях благодаря искусственному интеллекту. Глава государства призвал развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем.
Комментариев: 0