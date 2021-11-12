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Путин призвал увязать планы промышленного развития со стратегиями внедрения ИИ

Однако до этого необходимо ещё раз проанализировать социальную сферу, транспорт, связь, телекоммуникации, отметил глава государства.

12 ноября, 16:17

Владимир Путин Фото © Kremlin.ru

Планы промышленного развития России необходимо увязать со стратегиями внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил глава государства Владимир Путин на международной конференции по ИИ и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Необходимо ещё раз проанализировать наши планы развития промышленности, социальной сферы, транспорта, связи, телекоммуникаций. Они должны быть сопряжены, тесно увязаны с отраслевыми и региональными стратегиями искусственного интеллекта и, безусловно, с реализацией всей нашей повестки развития", — сказал президент.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин спрогнозировал прорыв в вооружениях благодаря искусственному интеллекту. Глава государства призвал развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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