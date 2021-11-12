Путин призвал увязать планы промышленного развития со стратегиями внедрения ИИ

Планы промышленного развития России необходимо увязать со стратегиями внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил глава государства Владимир Путин на международной конференции по ИИ и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Необходимо ещё раз проанализировать наши планы развития промышленности, социальной сферы, транспорта, связи, телекоммуникаций. Они должны быть сопряжены, тесно увязаны с отраслевыми и региональными стратегиями искусственного интеллекта и, безусловно, с реализацией всей нашей повестки развития", — сказал президент.