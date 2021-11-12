Путин призвал немедленно запустить программу обучения специалистов компетенциям в сфере ИИ

Программа обучения специалистов компетенциям в сфере искусственного интеллекта должна быть запущена немедленно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Считаю крайне важным и обращаю на это внимание Правительства России, нужно безотлагательно запустить программу обучения отраслевых специалистов практическим компетенциям в сфере искусственного интеллекта", — сказал глава государства на международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

Российский лидер заметил, что делать это "нужно уже сейчас".