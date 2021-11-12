Путин призвал немедленно запустить программу обучения специалистов компетенциям в сфере ИИ
Российский лидер обратил на это внимание правительства и заметил, что действовать "нужно уже сейчас".
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Программа обучения специалистов компетенциям в сфере искусственного интеллекта должна быть запущена немедленно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Считаю крайне важным и обращаю на это внимание Правительства России, нужно безотлагательно запустить программу обучения отраслевых специалистов практическим компетенциям в сфере искусственного интеллекта", — сказал глава государства на международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.
Российский лидер заметил, что делать это "нужно уже сейчас".
Ранее Владимир Путин спрогнозировал прорыв в вооружениях благодаря искусственному интеллекту. Президент также призвал развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем.
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