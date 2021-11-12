Сборная России показала видео с поющим песню "Короля и шута" Смоловым
В матче с Кипром нападающий забил гол и сделал результативную передачу.
Фото © РФС
Форвард московского "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов в раздевалке команды после победы над Кипром в отборочном матче чемпионата мира 2022 года спел песню группы "Король и шут".
В твиттере национальной команды опубликовано видео, в котором 31-летний нападающий исполняет композицию "Прыгну со скалы".
Фёдор Михайлович 🤘🏻🎸 pic.twitter.com/5KQkNICKMI— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2021
Сборная России победила Кипр со счётом 6:0. Смолов провёл на поле "Газпром-арены" в Санкт-Петербурге 57 минут, забил гол и сделал результативную передачу.
"В угол поставили": Карпин рассказал о наказании виновных в публикации видео с танцами под песню "Валера"
Для завоевания прямой путёвки в финальный турнир ЧМ-2022 команде Валерия Карпина достаточно не проиграть в заключительном матче с Хорватией. Встреча состоится на стадионе "Полюд" в Сплите в воскресенье, 14 ноября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
Футбол. Интересное по теме
"Надеемся, что подобное не повторится": В РФС отреагировали на драку болельщиков в матче Россия — Кипр
сегодня в 14:44
Московское "Динамо" может заплатить 8 миллионов евро за футболиста сборной Греции
сегодня в 14:33
"Думал, что они споткнутся": Главный тренер сборной Хорватии поделился ожиданиями перед матчем с россиянами
сегодня в 13:19
Комментариев: 0