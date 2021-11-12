Сборная России показала видео с поющим песню "Короля и шута" Смоловым

Форвард московского "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов в раздевалке команды после победы над Кипром в отборочном матче чемпионата мира 2022 года спел песню группы "Король и шут".

В твиттере национальной команды опубликовано видео, в котором 31-летний нападающий исполняет композицию "Прыгну со скалы".

Сборная России победила Кипр со счётом 6:0. Смолов провёл на поле "Газпром-арены" в Санкт-Петербурге 57 минут, забил гол и сделал результативную передачу.