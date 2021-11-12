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Сборная России показала видео с поющим песню "Короля и шута" Смоловым

В матче с Кипром нападающий забил гол и сделал результативную передачу.

12 ноября, 16:12
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Форвард московского "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов в раздевалке команды после победы над Кипром в отборочном матче чемпионата мира 2022 года спел песню группы "Король и шут".

В твиттере национальной команды опубликовано видео, в котором 31-летний нападающий исполняет композицию "Прыгну со скалы".

Сборная России победила Кипр со счётом 6:0. Смолов провёл на поле "Газпром-арены" в Санкт-Петербурге 57 минут, забил гол и сделал результативную передачу.

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Для завоевания прямой путёвки в финальный турнир ЧМ-2022 команде Валерия Карпина достаточно не проиграть в заключительном матче с Хорватией. Встреча состоится на стадионе "Полюд" в Сплите в воскресенье, 14 ноября. Начало игры — в 17:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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