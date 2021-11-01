Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что виновные в публикации видео из раздевалки, где он танцует под песню "Валера", были наказаны. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

11 октября сборная России обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022 со счётом 2:1 и вышла на первое место в группе. После матча пресс-служба национальной команды выложила ролик из раздевалки, на котором Карпин танцует под песню "Валера".

Видео © Telegram / Сборная России по футболу

"Разобрались ли мы со слитым из раздевалки видео? Да, виновные наказаны. Подробности? А вам зачем? Поставили виновников в угол!" — заявил наставник.

11 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа на выезде встретится с Хорватией.

После восьми туров в отборочной группе H лидирует сборная России, набравшая 19 очков. На второй позиции — Хорватия, у которой 17 баллов.