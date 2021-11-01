"В угол поставили": Карпин рассказал о наказании виновных в публикации видео с танцами под песню "Валера"
Напомним, после матча со Словенией специалист не постеснялся потанцевать под песню и спеть её вместе с футболистами.
Фото © РФС
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что виновные в публикации видео из раздевалки, где он танцует под песню "Валера", были наказаны. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.
11 октября сборная России обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022 со счётом 2:1 и вышла на первое место в группе. После матча пресс-служба национальной команды выложила ролик из раздевалки, на котором Карпин танцует под песню "Валера".
Видео © Telegram / Сборная России по футболу
"Разобрались ли мы со слитым из раздевалки видео? Да, виновные наказаны. Подробности? А вам зачем? Поставили виновников в угол!" — заявил наставник.
11 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа на выезде встретится с Хорватией.
После восьми туров в отборочной группе H лидирует сборная России, набравшая 19 очков. На второй позиции — Хорватия, у которой 17 баллов.
Прямую путёвку в финальную часть ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.
Футбол. Интересное по теме
Карпин рассказал, почему вызвал Смолова в сборную России, несмотря на сомнительный тест на коронавирус
сегодня в 11:18
"В бой идут одни старики": Карпин объяснил выбор состава сборной России
сегодня в 11:14
"Не рассматривали его вызов": Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной России
сегодня в 11:12
Комментариев: 0