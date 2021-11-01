"Не рассматривали его вызов": Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что рассматривал возможность вызова форварда "Зенита" Артёма Дзюбы перед оглашением окончательного состава на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.

"Не рассматривали вызов Дзюбы. В прошлый раз надеялись на его помощь, он сказал, что не готов. Сейчас его не рассматривали. Будем ли дальше? Пока нет, нам два матча осталось. Он отписался от сборной в "Инстаграме"? Мне без разницы", — заявил Карпин.