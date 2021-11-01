"Не рассматривали его вызов": Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной России
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Два матча предстоят сборной: 11 ноября в Санкт-Петербурге против Кипра и 14 ноября в гостях против Хорватии.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что рассматривал возможность вызова форварда "Зенита" Артёма Дзюбы перед оглашением окончательного состава на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве.
11 ноября национальная команда сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа на выезде встретится с Хорватией.
"Не рассматривали вызов Дзюбы. В прошлый раз надеялись на его помощь, он сказал, что не готов. Сейчас его не рассматривали. Будем ли дальше? Пока нет, нам два матча осталось. Он отписался от сборной в "Инстаграме"? Мне без разницы", — заявил Карпин.
20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму.