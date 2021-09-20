Возвращение Дзюбы: Сборная России назвала расширенный состав на матчи отбора ЧМ-2022
Наших парней ждут два непростых поединка против Словакии и Словении.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный состав команды на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Словении и Словакии.
- вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Станислав Крицюк ("Зенит"), Андрей Лунёв ("Байер"), Матвей Сафонов ("Краснодар");
- защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор"), Алексей Сутормин ("Зенит");
- полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин ("Динамо"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Арсен Захарян ("Динамо"), Денис Глушаков ("Химки"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов"), Денис Макаров ("Динамо");
- нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Артём Дзюба ("Зенит"), Гамид Агаларов ("Уфа").
Отметим, что один из лучших бомбардиров сборной Артём Дзюба получил возможность вернуться в национальную команду, несмотря на то что ещё не забивал за "Зенит" в новом сезоне. Напомним, что сборную России впереди ждут два непростых матча: 8 октября команда Валерия Карпина дома примет Словакию, а через три дня встретится на выезде со Словенией.
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