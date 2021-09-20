Отметим, что один из лучших бомбардиров сборной Артём Дзюба получил возможность вернуться в национальную команду, несмотря на то что ещё не забивал за "Зенит" в новом сезоне. Напомним, что сборную России впереди ждут два непростых матча: 8 октября команда Валерия Карпина дома примет Словакию, а через три дня встретится на выезде со Словенией.