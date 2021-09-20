НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Возвращение Дзюбы: Сборная России назвала расширенный состав на матчи отбора ЧМ-2022

Наших парней ждут два непростых поединка против Словакии и Словении.

20 сентября, 10:32
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный состав команды на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 против Словении и Словакии.

  • вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Станислав Крицюк ("Зенит"), Андрей Лунёв ("Байер"), Матвей Сафонов ("Краснодар");
  • защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор"), Алексей Сутормин ("Зенит");
  • полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин ("Динамо"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Арсен Захарян ("Динамо"), Денис Глушаков ("Химки"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов"), Денис Макаров ("Динамо");
  • нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Артём Дзюба ("Зенит"), Гамид Агаларов ("Уфа").
"Это будет форс-мажор": Карпин рассказал, может ли Фернандес вернуться в сборную России

"Это будет форс-мажор": Карпин рассказал, может ли Фернандес вернуться в сборную России

Отметим, что один из лучших бомбардиров сборной Артём Дзюба получил возможность вернуться в национальную команду, несмотря на то что ещё не забивал за "Зенит" в новом сезоне. Напомним, что сборную России впереди ждут два непростых матча: 8 октября команда Валерия Карпина дома примет Словакию, а через три дня встретится на выезде со Словенией.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Сборная России по футболу намекнула на возвращение Дзюбы и Глушакова

сегодня в 10:21

"Напряжения чувствовать не буду": Карпин рассказал, будут ли у него проблемы в случае вызова Дзюбы в сборную

сегодня в 08:57

"Я ему не откажу": Александр Емельяненко заявил, что готов сразиться с Нурмагомедовым

сегодня в 10:17

Телеведущий Попов побеждает на выборах в Госдуму в своём округе

сегодня в 11:09

Актёр Дмитрий Певцов и певец Денис Майданов проходят в Госдуму

сегодня в 11:05

Новости партнеров

Layer 1