"Это будет форс-мажор": Карпин рассказал, может ли Фернандес вернуться в сборную России
Защитник объяснил, что ему уже сложно полноценно выкладываться и в матчах ЦСКА, и за сборную.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, сможет ли защитник Марио Фернандес возобновить карьеру в национальной команде. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".
"Не знаю. Возможно. Я об этом даже не думал. Экстренно договариваться... Ну, это будет форс-мажор. Решение уже принято. Возможно, если будет какое-то изменение решения Марио", — заявил Карпин.
Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России на прошлой неделе. Причиной такого решения футболист назвал желание сосредоточиться на клубной карьере.
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Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев уроженец Бразилии стал трёхкратным чемпионом России, выиграл три суперкубка страны и национальный кубок.
В 2016 году Фернандес получил гражданство России. За национальную команду он провёл 33 матча, забив пять голов. В том числе защитник играл на домашнем для сборной ЧМ-2018 и на Евро-2020.
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