Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, сможет ли защитник Марио Фернандес возобновить карьеру в национальной команде. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Не знаю. Возможно. Я об этом даже не думал. Экстренно договариваться... Ну, это будет форс-мажор. Решение уже принято. Возможно, если будет какое-то изменение решения Марио", — заявил Карпин.

Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России на прошлой неделе. Причиной такого решения футболист назвал желание сосредоточиться на клубной карьере.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев уроженец Бразилии стал трёхкратным чемпионом России, выиграл три суперкубка страны и национальный кубок.