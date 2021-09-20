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"Давайте водки дадим им ещё": Карпин рассказал, что запретил футболистам сборной России пить пиво после матчей

Ранее сообщалось, что наставник национальной команды также полностью исключил употребление сладкого.

20 сентября, 07:58
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью "Спорт-экспрессу" рассказал, что запретил игрокам пить пиво после матчей.

"Да, конечно, [запретил]. А как нет? Ну давайте водки дадим им ещё, чтобы ещё больше расслабились", — сказал Карпин.

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Такую меру он объяснил не только своим видением, но и тяжёлым календарём сборной, который подразумевает матчи каждые три дня. При этом, если бы он был менее плотным, то Карпин не исключает того, что позволил бы игрокам это сделать.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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