"Давайте водки дадим им ещё": Карпин рассказал, что запретил футболистам сборной России пить пиво после матчей
Ранее сообщалось, что наставник национальной команды также полностью исключил употребление сладкого.
Фото © РФС
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью "Спорт-экспрессу" рассказал, что запретил игрокам пить пиво после матчей.
"Да, конечно, [запретил]. А как нет? Ну давайте водки дадим им ещё, чтобы ещё больше расслабились", — сказал Карпин.
Такую меру он объяснил не только своим видением, но и тяжёлым календарём сборной, который подразумевает матчи каждые три дня. При этом, если бы он был менее плотным, то Карпин не исключает того, что позволил бы игрокам это сделать.
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