"Да, конечно, [запретил] . А как нет? Ну давайте водки дадим им ещё, чтобы ещё больше расслабились", — сказал Карпин.

Такую меру он объяснил не только своим видением, но и тяжёлым календарём сборной, который подразумевает матчи каждые три дня. При этом, если бы он был менее плотным, то Карпин не исключает того, что позволил бы игрокам это сделать.