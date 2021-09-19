В составе проигравших отличился Саид Бенрахма. У МЮ голы на свой счёт записали Криштиану Роналду и Джесси Лингард, который сумел забить за несколько минут до конца матча. Уже в добавленное время голкипер манкунианцев Давид Де Хеа сумел взять пенальти и спас нужный для команды результат.