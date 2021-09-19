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Настоящий триллер: "Манчестер Юнайтед" благодаря голам Роналду и Лингарда и отбитому пенальти Де Хеа обыграл "Вест Хэм"

Для главной звезды красных дьяволов это уже четвёртый забитый мяч в первых трёх поединках за клуб.

19 сентября, 17:02
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/1439609034441740289/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manchester United</a></p>

Фото © Twitter / Manchester United

"Манчестер Юнайтед" в выездном матче пятого тура АПЛ обыграл лондонский "Вест Хэм" со счётом 2:1.

В составе проигравших отличился Саид Бенрахма. У МЮ голы на свой счёт записали Криштиану Роналду и Джесси Лингард, который сумел забить за несколько минут до конца матча. Уже в добавленное время голкипер манкунианцев Давид Де Хеа сумел взять пенальти и спас нужный для команды результат.

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В активе "Манчестер Юнайтед" теперь 13 очков и промежуточное первое место наряду с "Ливерпулем". У "Вест Хэма" восемь очков и аналогичное — восьмое — место в таблице.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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