Настоящий триллер: "Манчестер Юнайтед" благодаря голам Роналду и Лингарда и отбитому пенальти Де Хеа обыграл "Вест Хэм"
Для главной звезды красных дьяволов это уже четвёртый забитый мяч в первых трёх поединках за клуб.
Фото © Twitter / Manchester United
"Манчестер Юнайтед" в выездном матче пятого тура АПЛ обыграл лондонский "Вест Хэм" со счётом 2:1.
В составе проигравших отличился Саид Бенрахма. У МЮ голы на свой счёт записали Криштиану Роналду и Джесси Лингард, который сумел забить за несколько минут до конца матча. Уже в добавленное время голкипер манкунианцев Давид Де Хеа сумел взять пенальти и спас нужный для команды результат.
В активе "Манчестер Юнайтед" теперь 13 очков и промежуточное первое место наряду с "Ливерпулем". У "Вест Хэма" восемь очков и аналогичное — восьмое — место в таблице.
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