"От этого вы ещё долго не отмоетесь": Как бой Емельяненко — Тарасов вызвал сплошное разочарование В скором времени спортсмен вернётся в октагон, чтобы встретиться с рэпером Джиганом. 19 сентября, 15:30 Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Бой между Александром Емельяненко и блогером Артёмом Тарасовым некоторые называли главным в этом году. Оно и понятно: достаточно громкая и яркая афиша, уж больно разные соперники. На деле же поединок получился достаточно странным, если не сказать комичным. Реакция зрителей на такое тоже вполне понятна: гнев и лёгкое разочарование.

Победа решением судей

Вопреки ожиданиям многих, представитель ММА Александр Емельяненко не стал нокаутировать своего более лёгкого и менее профессионального оппонента. Хотя три раза за бой он отправлял Тарасова в нокдаун, но каждый раз после этого бой продолжался. Под конец казалось, что оба участника матча прилично выдохлись и единственное, чего хотят, — поскорее закончить это противостояние.

В итоге судьи единогласно отдали победу именно Александру Емельяненко. Стало ли это неожиданностью? Нет. По ходу поединка Артём Тарасов предпринял достаточно любопытную тактику, на которую не обратил внимание только ленивый. Блогер решил, что если Емельяненко не получится завалить, то можно попробовать... убежать от него. Да-да, как бы это ни звучало смешно, но получилось именно так.

— Он, наверное, перепутал стадион с бойцовским полем. Он не дрался, он бегал. Я пытался резать угол. А когда перерезал, он наглым образом разворачивался спиной и убегал как на стометровке. У меня не стояло задачи обогнать его по кругу. Как мог — догонял. Мне достаточно было зацепиться, начать атаку, как Тарасов падал, — заявил Емельяненко после боя журналистам.

Называть такое главным боем года очень даже странно. Всё-таки здесь совсем немного ММА и куда больше элементов какого-то шоу. Даже предыдущие странные бои Емельяненко (к примеру, с силачом Михаилом Кокляевым) были куда более содержательными, нежели здесь. Впрочем, у Артёма Тарасова на этот счёт совсем иное мнение.

— Думаю, этим боем я вас немного удивил. Ну, себя я точно удивил. Да, выдохся, но судьи сказали, что, например, первый раунд я выиграл. Теперь хочу реванш с Сашей по боксу. Подготовлюсь чуть лучше и покажу бой по боксу. Я сделал ему сечку! Кто последний раз оставлял Саше рассечение? Только Мага Исмаилов. Мало у кого из топовых бойцов это получалось. Я ему попадал, несмотря на разницу в весе и в классе. Я вообще блогер! Что вы хотите от меня? — сказал журналистам Sport24 Тарасов.

Многие наверняка успели ответить на этот вопрос Артёма Тарасова. Так или иначе, а второго подобного поединка зритель вряд ли ждёт, ведь первое противостояние было слишком разочаровывающим. Александр Емельяненко даже признался, что не особо-то и вспотел за время боя. Событие года, не иначе...

"Позор за этот бой"

Зато в соцсетях организаторов боя — промоушена "Наше дело" — разгораются куда более серьёзные страсти. Зрители и подписчики на чём свет стоит разносят компанию не только за отвратительное качество поединка, но ещё и за отсутствие нормальной трансляции. Посмотреть её, к слову, можно было лишь на сайте одного из букмекеров, при этом только зарегистрированным пользователям. Но и те жаловались на постоянные сбои. Тем не менее и сам матч Емельяненко — Тарасов вызвал волну гнева у людей.

— Вопрос к лиге "Наше дело": за что вы платите человеку пять миллионов рублей? За то, чтобы он побегал? Стыдно смотреть! У вас в лиге много крутых ребят, так увеличьте им гонорары. Это будет лучше, чем отдавать такие деньги человеку, который ждёт, когда кошмар закончится… А зритель сидит и ждёт, когда Саня его догонит. Позор Тарасову и лиге за этот бой, — написал в комментариях один из пользователей.

— Бой Емельяненко и Тарасова не смотрел, могли бы и без этого боя обойтись, а вложить деньги куда-нибудь более разумно, — написал ещё один пользователь.

Многие же иронизируют на тему того, что Тарасова "засудили" и ему нужно подавать протест и требовать реванша. Однако есть и те, кто рьяно критикует блогера.

— Тарасов по классике бегал, чтобы в нокаут не отправиться. Такой шут гороховый! Зато денег заработал, как говорит, — написал другой комментатор.

А общее впечатление от боя, кажется, лучше всех выразил ещё один пользователь Сети, с достаточно ёмким комментарием.

— Вы пробили дно, поздравляю, — написал пользователь с ником romul_1_.

Теперь у Александра Емельяненко впереди ещё один достаточно странный бой. Соперник — рэпер Джиган. Экс-звезда ММА уже давно не выходит на ринг против таких же бойцов, как и он сам. Ведь все прекрасно помнят, чем закончился поединок против Магомеда Исмаилова. Так что свою нишу Емельяненко нашёл. Ждём 4 ноября. Именно тогда артист и спортсмен выйдут на ринг и попробуют нам показать всё, к чему они так долго готовились.

Авторы Шамиль Гаджиев