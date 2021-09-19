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Регион
Опубликовано 19 сентября 2021, 12:41

Месси с семьёй может переехать в замок под Парижем за 48 миллионов евро

Фото © PSG

Фото © PSG

Сейчас он обитает в одном из отелей французской столицы.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может переехать в замок под Парижем стоимостью 48 миллионов евро. Об этом пишет RMC Sport.

Портал отмечает, что жена Месси — Антонелла Рокуццо — посетила уже несколько возможных вариантов будущего места обитания своей семьи. В одном из них хозяин, узнав, кто может стать возможным жильцом, в несколько раз увеличил стоимость аренды. В итоге наиболее вероятным вариантом считается замок в 15 минутах езды от базы ПСЖ стоимостью 48 миллионов евро.

Площадь предполагаемого жилища составляет две тысячи квадратных метров. В нём можно найти гаражи, кинотеатр и крытый бассейн, о котором мечтала семья Месси. Отметим, что пока что один из лучших футболистов мира вместе с женой и детьми проживает в одном из отелей в восьмом округе Парижа.

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Напомним, что Лионель Месси перешёл в ПСЖ из "Барселоны" в августе этого года в качестве свободного агента, после того как не смог продлить контракт с каталонцами.

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Шамиль Гаджиев
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