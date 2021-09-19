Наш хавбек сумел поразить ворота "Ниццы" в гостевом матче шестого тура Лиги 1, воспользовавшись шикарной передачей португальца Желсона Мартинша. Этот мяч стал единственным в первом тайме.

Добавим, что до этого Головин в текущем сезоне забивал лишь в матче квалификации Лиги чемпионов против пражской "Спарты". Тогда его "Монако" одержал победу со счётом 3:1.