Дождались: Головин забил первый гол за "Монако" в новом сезоне чемпионата Франции
До этого он отличался лишь в квалификации Лиги чемпионов.
Фото © Twitter / AS Monaco
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил первый мяч нового сезона чемпионата Франции по футболу.
Наш хавбек сумел поразить ворота "Ниццы" в гостевом матче шестого тура Лиги 1, воспользовавшись шикарной передачей португальца Желсона Мартинша. Этот мяч стал единственным в первом тайме.
Добавим, что до этого Головин в текущем сезоне забивал лишь в матче квалификации Лиги чемпионов против пражской "Спарты". Тогда его "Монако" одержал победу со счётом 3:1.
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