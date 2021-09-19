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Дождались: Головин забил первый гол за "Монако" в новом сезоне чемпионата Франции

До этого он отличался лишь в квалификации Лиги чемпионов.

19 сентября, 11:53

Фото © Twitter / AS Monaco

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил первый мяч нового сезона чемпионата Франции по футболу.

Наш хавбек сумел поразить ворота "Ниццы" в гостевом матче шестого тура Лиги 1, воспользовавшись шикарной передачей португальца Желсона Мартинша. Этот мяч стал единственным в первом тайме.

Головин забил первый гол за "Монако" в новом сезоне

Головин забил первый гол за "Монако" в новом сезоне

Добавим, что до этого Головин в текущем сезоне забивал лишь в матче квалификации Лиги чемпионов против пражской "Спарты". Тогда его "Монако" одержал победу со счётом 3:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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