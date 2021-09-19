Легендарный боксёр Пакьяо выдвинут кандидатом на пост президента Филиппин
Нынешний глава государства Родриго Дутерте не может занимать свой пост более одного шестилетнего срока.
Фото © ТАСС / АР / John Locher
Суперзвезда мирового бокса Мэнни Пакьяо официально выдвинут кандидатом на пост президента Филиппин от правящей в стране партии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сенатора Акилино Пиментела.
Нынешний президент страны Родриго Дутерте намерен стать вице-президентом страны, так как, согласно конституции, он не может занимать свой нынешний пост более одного шестилетнего срока.
Ранее Лайф сообщал, что Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул суперчемпиона по версии WBA в полусреднем весе по решению судей.
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