Легендарный боксёр Пакьяо выдвинут кандидатом на пост президента Филиппин

Суперзвезда мирового бокса Мэнни Пакьяо официально выдвинут кандидатом на пост президента Филиппин от правящей в стране партии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сенатора Акилино Пиментела.

Нынешний президент страны Родриго Дутерте намерен стать вице-президентом страны, так как, согласно конституции, он не может занимать свой нынешний пост более одного шестилетнего срока.