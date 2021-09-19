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СМИ назвали кандидата на пост спортивного директора "Спартака"

Напомним, после того как из клуба ушёл Дмитрий Попов, должность остаётся вакантной.

19 сентября, 10:17
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Новым спортивным директором московского "Спартака" может стать испанец Мигель Торресилья, который занимает аналогичный пост в клубе "Сарагоса". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Издание также отмечает, что он не единственный претендент на эту должность. В частности, клуб рассматривает ещё двух функционеров. Добавим, что Торресилья помимо "Сарагосы" работал в целом ряде других испанских клубов, а также бельгийском "Беверене".

"Не хочу быть терпилой": Спортивный директор "Спартака" покидает клуб из-за Федуна и "постоянных унижений" от его жены

"Не хочу быть терпилой": Спортивный директор "Спартака" покидает клуб из-за Федуна и "постоянных унижений" от его жены

Напомним, что пост спортивного директора "Спартака" стал вакантным после того, как его покинул Дмитрий Попов летом текущего года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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