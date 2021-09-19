СМИ назвали кандидата на пост спортивного директора "Спартака"

Новым спортивным директором московского "Спартака" может стать испанец Мигель Торресилья, который занимает аналогичный пост в клубе "Сарагоса". Об этом пишет " Спорт-Экспресс ".

Издание также отмечает, что он не единственный претендент на эту должность. В частности, клуб рассматривает ещё двух функционеров. Добавим, что Торресилья помимо "Сарагосы" работал в целом ряде других испанских клубов, а также бельгийском "Беверене".