Карпин признался, что у него есть конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что у него действительно есть конфликт с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Есть (конфликт с Дзюбой. — Прим. Лайфа). Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма", — отметил Карпин.