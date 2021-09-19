Карпин признался, что у него есть конфликт с Дзюбой
Однако он не может повлиять на вызов нападающего в стан национальной команды.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что у него действительно есть конфликт с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Есть (конфликт с Дзюбой. — Прим. Лайфа). Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма", — отметил Карпин.
Карпин также подчеркнул, что если Дзюба начнёт забивать и хорошо играть за "Зенит", то получит приглашение в сборную России. Кроме того, главный тренер национальной команды отметил, что лучшим форвардом страны на данный момент является игрок "Локомотива" Фёдор Смолов.
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