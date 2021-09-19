Российская фигуристка Трусова победила на турнире в США
По итогам короткой и произвольной программ юная спортсменка набрала 216,80 балла.
Фото © Twitter / Team Trusova
Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место на турнире серии "Челленджер". Соревнования проходили в американском Норвуде (штат Массачусетс).
Трусова набрала 216,80 балла. Второе место заняла спортсменка из Южной Кореи Ён Чон Пак (212,40), третье — американка Габриэлла Иццо (182,76).
Отметим, в нынешнем сезоне Трусова планирует выступить на двух этапах Гран-при — в США и Японии. Соревнования пройдут 22–24 октября в Лас-Вегасе и 12–14 ноября в Токио.
Ранее сообщалось, что Трусова выиграла короткую программу на турнире в США. Она упала при исполнении тройного акселя, но всё равно смогла опередить всех соперниц.
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