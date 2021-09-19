Один из участников географо-краеведческой экспедиции по Красноярскому краю и Томской области — журналист томского агентства новостей ТВ2 Александр Сакалов — рассказал, куда пропадала группа. Выяснилось, что погода изрядно подкосила техническое оснащение, в связи с чем решено было подкорректировать маршрут, а это вышло в два раза больше по расстоянию и по времени. Зато вернулись исследователи даже с пополнением рядов: уходили вдевятером, а возвращаются одиннадцать участников похода — с ними кошка и собака.

"Порвался кардан. Прям на месте кардан заварили, но было принято решение пройти этот водораздел по маршруту вдоль Обь-Енисейского канала. А это значит, что расстояние и время прохождения маршрута увеличились в два раза. Сообщить об этом в МЧС не было возможности, связи сотовой нет, спутниковые телефоны не ловили тоже", — рассказал журналист.

Экспедиция началась 1 сентября 2021 года. Маршрут планировался по Тунгусской тропе, пролегающей через Васюганские болота, верховья Сыма и Орловки (притоки Кети). Из-за дождей, по словам Александра, болота были обводнены больше обычного. Плюс перегруз — тут и случилась первая серьёзная поломка. Последний раз известия от группы поступали 11 сентября, когда, по подсчётам ожидающей стороны, им оставалось пройти около 350 километров. В результате связь появилась только 18-го числа. Сакалов говорит, еды едва хватило. Вся команда в порядке, хотя силы и нервы уже были на пределе.

"На одной из баз авиалесоохраны, где пришлось заночевать, пилоты попросили забрать котёнка, так как лесопожарный сезон закончится, все разъедутся — и на зиму он бы остался там один. В итоге нас девять человек, одна собака и котёнок", — рассказал о пополнении рядов Сакалов.