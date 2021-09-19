Украина оказалась в ситуации, когда биржевые цены на газ рекордные, а прямого контракта с российским "Газпромом" у неё нет. Как отметил депутат Верховной рады от "Батьковщины", первый зампредседателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, страна попросту "подставилась".

"Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объёмов газа", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Первый независимый".

По его мнению, Украине, возможно, всё же придётся договариваться с "Газпромом" — "подтолкнёт жизнь". Депутат считает, что с вероятностью 99% в стране начнутся проблемы с выработкой электроэнергии.

"Потому что не хватает трёх миллионов тонн угля, и нам придётся просить электроэнергию знаете у кого", — сказал парламентарий.