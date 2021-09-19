Зимой может быть туго: В Раде признали, что Украина "подставилась" с газом
Как считает депутат, с учётом нехватки угля в стране ей придётся обращаться за поставками топлива к соседу.
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Украина оказалась в ситуации, когда биржевые цены на газ рекордные, а прямого контракта с российским "Газпромом" у неё нет. Как отметил депутат Верховной рады от "Батьковщины", первый зампредседателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, страна попросту "подставилась".
"Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объёмов газа", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Первый независимый".
По его мнению, Украине, возможно, всё же придётся договариваться с "Газпромом" — "подтолкнёт жизнь". Депутат считает, что с вероятностью 99% в стране начнутся проблемы с выработкой электроэнергии.
"Потому что не хватает трёх миллионов тонн угля, и нам придётся просить электроэнергию знаете у кого", — сказал парламентарий.
Ранее в Раде призвали Украину перестать ныть из-за "Северного потока – 2". Стране чётко дали понять, что вопрос с газопроводом уже решён, заявил депутат Кучеренко.
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