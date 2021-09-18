В Раде призвали Украину перестать ныть из-за "Северного потока – 2"

"Нам уже чётко говорят: "Забудьте". "Северный поток – 2" — это уже решённый вопрос, и не надо ныть, обижаться, не надо ездить и глупые интервью давать", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Наш".

Депутат призвал украинские власти всё же определиться, в какой парадигме страна будет жить. По его словам, проект "анти-Россия" приведёт Незалежную в тупик, а ей необходимо построить самодостаточное, независимое государство, с которым будут считаться, но для этого нужно перестать видеть все беды в Московии.