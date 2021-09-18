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В Раде призвали Украину перестать ныть из-за "Северного потока – 2"

Стране чётко дали понять, что вопрос с газопроводом уже решён, заметил парламентарий.

18 сентября, 08:02
<p>Верховная рада. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:VCH_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_CHUPRINA_%C2%A9.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ВАДИМ ЧУПРИН</a></p>

Верховная рада. Фото © Wikipedia / ВАДИМ ЧУПРИН

Украине чётко дали понять о необходимости перестать "ныть" из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

"Нам уже чётко говорят: "Забудьте". "Северный поток – 2" — это уже решённый вопрос, и не надо ныть, обижаться, не надо ездить и глупые интервью давать", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Наш".

В Госдепе посоветовали Украине не зацикливаться на "Северном потоке – 2"

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Депутат призвал украинские власти всё же определиться, в какой парадигме страна будет жить. По его словам, проект "анти-Россия" приведёт Незалежную в тупик, а ей необходимо построить самодостаточное, независимое государство, с которым будут считаться, но для этого нужно перестать видеть все беды в Московии.

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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