В "Единой России" назвали регионы – лидеры по явке на выборы

Первый день голосования на выборах, которое проходит по всей России, продемонстрировал высокий интерес людей к избирательной кампании — так, уже в каждом из федеральных округов появились регионы – лидеры по явке. Как считает заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов, на это, в частности, повлиял активный ход предвыборных кампаний в этих субъектах РФ и трёхдневное голосование.

"По данным наших наблюдателей, в Дальневосточном федеральном округе самая высокая явка на Чукотке (31,39%), в Сибирском — в Республике Тыва (39,94%), в Уральском федеральном округе самая высокая явка в Ямало-Ненецком автономном округе — 38,18%, в ПФО лидирует Республика Татарстан — 32,04%. На Северо-Западе Архангельская и Вологодская области — более 15%. В ЦФО впереди Брянская область — 25,87%, на юге страны — Республика Адыгея — 25,67%, в Северокавказском федеральном округе самые активные избиратели в Чеченской Республике — 38,89%", — отметил он.

По словам Перминова, во многих субъектах явка по сравнению с выборами в Госдуму в 2016 году продемонстрировала существенный рост. Так, например, на данный момент в Еврейской автономной области исполнили свой гражданский долг более 22% избирателей, причём в 2016 году явка составляла всего 39,41%. Аналогичная картина складывается и в Ханты-Мансийском автономном округе — там почти 21% жителей проголосовал в этом году, в то время как в 2016-м на выборы пришло лишь 38,73% избирателей.

Подводя итоги первого дня выборов, специалисты ситуационного центра ЕР зафиксировали активность избирателей и интерес к процедуре разных уровней, отметил замсекретаря генсовета партии. Он также подчеркнул, что среди жителей Москвы пользуется популярностью онлайн-голосование.

"Вопреки всем заявлениям оппонентов, интерес к выборам в столице крайне высокий. Мы полагаем, москвичи по достоинству оценили все преимущества и возможности, которое даёт дистанционное голосование", — добавил Перминов.