ЕР: Почти все поступившие в ситуационные центры в первые сутки голосования жалобы — фейки

Около 99% обращений, направленных в ситуационные центры "Единой России" в первый день голосования на думских выборах, являются фейками. В общей сложности только 654 сообщения из 45 тысяч помечены как данные о незначительных нарушениях, и эта цифра крайне мала в масштабах всей страны. Об этом рассказал заместитель секретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов. По его словам, большая часть звонков и сообщений, поступивших в ситуационные центры ЕР, касалась процедурных вопросов и текущей ситуации на избирательных участках.

"Сами наблюдатели только 654 сообщения обозначили как данные о незначительных нарушениях, что крайне мало в масштабах всей страны. Сокращается число жалоб, связанных с превышением полномочий со стороны членов участковых избирательных комиссий (УИК). Показала свою эффективность практика непрерывного обучения членов УИК с правом решающего голоса", — приводит его слова пресс-служба партии.

Кроме того, в ситуационные центры партии поступает информация о юридически значимых нарушениях, а также все сообщения из СМИ и социальных сетей. В связи с этим, подчеркнул Перминов, специалисты наблюдали увеличенную плотность информационного сигнала.

"Вчера мы увидели попытку создать огромное количество сообщений о якобы имевших место нарушениях. Была видна увеличенная плотность информационного сигнала — когда в медиа и соцсетях разом появляется множество сообщений, которые должны формировать негативную картину. Однако абсолютное большинство из них не имеют отношения к нарушениям и вообще к реальности", — объяснил сенатор.

Ранее стало известно, что столичный избирком аннулировал восемь урн для надомного голосования. При этом, как отметил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, нет ни одного аннулирования стационарных ящиков.