Сразу два взрыва прогремели в Кабуле, есть пострадавшие

Сразу два взрыва прогремели в Кабуле. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

По данным агентства, первый взрыв произошёл в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй — в области Ирфани Харрготи 13-го района, информация о раненых уточняется. Стоит отметить, что российский военный корреспондент Александр Коц указывает, что в результате второго инцидента было ранено два человека.

"Бомба-липучка была прикреплена к частной машине и сработала, когда авто было припарковано в торговом районе, населённом шиитами", — написал он на своей странице в "Твиттере".

Ранее глава Пентагона извинился за авиаудар, убивший 10 человек в Кабуле. Ллойд Остин отметил, что в его ведомстве "должны столь же усердно работать над тем, чтобы не допустить повторения" такой ситуации.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.