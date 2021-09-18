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Сразу два взрыва прогремели в Кабуле, есть пострадавшие

В одном из инцидентов бомба была приклеена на припаркованный около торгового центра автомобиль. Информация о количестве раненых уточняется.

18 сентября, 07:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/sashakots/status/1439118795709329409" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sashakots</a></p>

Фото © Twitter / sashakots

Сразу два взрыва прогремели в Кабуле. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

По данным агентства, первый взрыв произошёл в районе Даште-Барчи, есть пострадавшие. Второй — в области Ирфани Харрготи 13-го района, информация о раненых уточняется. Стоит отметить, что российский военный корреспондент Александр Коц указывает, что в результате второго инцидента было ранено два человека.

"Бомба-липучка была прикреплена к частной машине и сработала, когда авто было припарковано в торговом районе, населённом шиитами", — написал он на своей странице в "Твиттере".

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Ранее глава Пентагона извинился за авиаудар, убивший 10 человек в Кабуле. Ллойд Остин отметил, что в его ведомстве "должны столь же усердно работать над тем, чтобы не допустить повторения" такой ситуации.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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