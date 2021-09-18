Пришедшая с папой на выборы девочка из Магадана поделилась впечатлениями о голосовании. Видео © Instagram / goodnews_mgdn

Житель Магадана решил взять с собой на избирательный участок дочь, и пока мужчина исполнял свой гражданский долг, девочка решила поделиться своими впечатлениями о выборах.

Судя по всему, родители школьницы считают, что к голосованию должны быть причастны все от мала до велика. Хотя отдать свой голос малышка сможет лишь лет через десять, ей уже сегодня не терпится сделать выбор, от которого зависит будущее России. Как призналась девочка, в будущем она обязательно будет исполнять свой гражданский долг, а может быть, даже станет членом избирательной комиссии.

"С такими маленькими патриотами мы уверены в завтрашнем дне нашей страны", — прокомментировали видеоролик в группе "Хорошие новости Магадана" размышления ребёнка.