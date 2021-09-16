Онлайн-трансляция: В России начались выборы
Голосование продлится в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.
Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Rusanov
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Никита Никонов
16 сентября, 20:01
В России начались выборы в Государственную думу. Первые избирательные участки открылись в 08:00 17 сентября в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Кроме того, на Камчатке стартовали выборы депутатов федерального и краевого парламента, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
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