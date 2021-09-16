В России начались выборы в Государственную думу. Первые избирательные участки открылись в 08:00 17 сентября в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Кроме того, на Камчатке стартовали выборы депутатов федерального и краевого парламента, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.