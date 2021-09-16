Голосование на выборах в Госдуму — онлайн-трансляция
Оно проходит в течение трёх дней — началось с пятницы, 17 сентября, а завершится сегодня, 19 сентября.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
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Андрей Григорьев
19 сентября 2021, 23:27
Лайф продолжает следить за подсчётом голосов по результатам состоявшихся выборов. Предлагаем следить за этим вместе с нами в соответствующей онлайн-трансляции.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 22:52
Врио главы Хабаровского края Дегтярёв набирает 57% после обработки 80% бюллетеней, губернатор Тульской области Дюмин лидирует на выборах главы региона с 85,45% голосов, а Мельниченко лидирует на выборах губернатора Пензенской области.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 22:43
Вице-спикер Государственной думы предыдущего созыва Пётр Толстой считает хорошим результатом первые итоги выборов в ГД. Однако праздновать победу ещё рано, сообщил он в беседе с Лайфом.
"Результат хороший, но, конечно, надо делать выводы из такого результата. "Единая Россия" умеет делать выводы, поэтому будем налаживать нашу работу и дальше. А что касается преимущества, отрадно, что оно двухкратное, даже больше в два раза, чем у КПРФ", — отметил Толстой.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 22:42
В "Единой России" объяснили убедительные победы на Дальнем Востоке. Этот регион отличается особым характером, где люди чувствуют честность, искренность и очень плохо реагируют на фальшь, заметил замсекретаря генсовета партии.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 22:42
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призналась, что на думских выборах переживала за "Зелёную альтернативу". Она считает, что у этой партии большое будущее.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 22:34
Денис Майданов лидирует на выборах в Госдуму в Одинцовском одномандатном округе Подмосковья. После обработки 0,25% протоколов он набирает 94,53% голосов.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 21:34
Спикер Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин по итогам обработки 1,68% протоколов УИК набирает 75,21% голосов в Саратовском одномандатном округе номер 163.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 21:30
Марина Калегина
19 сентября 2021, 21:08
Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов Государственной думы в шести субъектах России составила 93,21%. В Мурманской области к концу третьего дня этот показатель составил 93,48%, или 45 988 человек, в Ростовской области — 92,01%, Курской области — 92,83%, Ярославской — 94,46%, Нижегородской — 91,76%, а в Севастополе — 89,6%.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 21:08
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков), проведенных компанией ИНСОМАР. Пятипроцентный проходной барьер также преодолевают действующие парламентские партии — КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".
Марина Калегина
19 сентября 2021, 20:29
Более 1,94 млн человек приняли в Москве участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму. Это составляет 96,5% от зарегистрированного числа избирателей.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 20:03
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова подтвердила, что имели место 12 случаев вброса избирательных бюллетеней на участках в восьми регионах России, а именно в Адыгее, Калмыкии, Северной Осетии, в Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 20:03
Почти всё. В Москве и ещё более 50 регионах страны в 20:00 по местному времени закрылись избирательные участки. Осталось проголосовать только жителям Калининградской области.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 19:58
И снова о нарушениях. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ближайшее время направит лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обращение с просьбой разобраться с действиями членов избиркомов от партии, которые затрудняли работу комиссии.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 19:54
Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) за время проведения думских выборов получила 400 сигналов о нарушениях
"В ситуационный центр поступило 135 тысяч сообщений о выборах информационного характера, 400 сигналов о нарушениях, распознан 181 фейк", — сказала эксперт в ходе специального эфира Лайфа "Ночь выборов".
Марина Калегина
19 сентября 2021, 19:49
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг лидирует на выборах руководителя региона, набрав 95,45% голосов после обработки 5,35% протоколов.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 19:44
Социолог заявил о доверии россиян к нововведениям на выборах в Госдуму. По словам Виктора Потуремского, электронное голосование является удобным для граждан и соответствует неким стилевым характеристикам жизни людей.
"Как социолог могу сказать, что восприятие и доверие к этим нововведениям со стороны граждан достаточно высоки. Люди этому доверяют, людям это удобно, это соответствует неким стилевым характеристикам жизни людей, в том числе и в Центральном федеральном округе", — отметил собеседник Лайфа.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 19:39
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, представляющий ЛДПР, лидирует на выборах главы региона с 57,81% голосов после обработки 50,19% протоколов. Это данные ЦИК.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 19:30
"Единая Россия" лидирует в Законодательную думу Томской области после обработки первых протоколов голосования.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 19:30
На Чукотке сегодня также избирали местную Думу. Данные по итогам обработки 18,18% протоколов такие: "Единая Россия" — 46,12%, ЛДПР — 21,39%, КПРФ — 16,51%; "Справедливая Россия — За правду" — 12,27%.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 19:14
"Новые люди" набирают 12,48% на выборах в Заксобрание Камчатки по итогам обработки 6% протоколов. Партия "Единая Россия" лидирует с 31,1%. Остальные голоса предварительно распределились следующим образом: ЛДПР — 11,07%, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" набрала пока 9,42%, Партия пенсионеров — 4,73%, а "Коммунисты России" — 2,66% голосов.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 18:43
Есть первые результаты по выборам в Заксобрание ЕАО. И сразу сюрприз — Партия прямой демократии набирает 6,78% голосов по итогам обработки 23,5% протоколов. Лидирует "Единая Россия" с 57,36% голосов, следом идёт КПРФ — с 16,47%. У ЛДПР пока 7,88%. "Справедливая России — За правду", "Коммунисты России" и "Родина" не набрали 5%.
Варвара Романова
19 сентября 2021, 18:26
Закрылись избирательные участки во всех регионах Уральского федерального округа, Башкирии, Пермском крае и Оренбуржье. По данным региональных избиркомов, голосование на выборах прошло без серьёзных нарушений.
Эмила Сидорова
19 сентября 2021, 18:18
Свыше 1 915 000 москвичей проголосовало на думских выборах в онлайн. Явка на дистанционное электронное голосование составляет 95,1%.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 17:38
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила продумать вопрос о единой каникулярной неделе в школах России в октябре и проводить в этот период единый день голосования.
"В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть, понятно, что не во всех. Если в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю [в октябре], то можно было бы проводить [выборы] без больших потерь", — отметила она.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 17:33
На выборах главы Республики Тыва лидирует врио губернатора Владислав Ховалыг. Об этом сообщает "Россия 24" со ссылкой на данные экзитпола. За Ховалыга, представляющего "Единую Россию", отдали голоса 84,8% избирателей, а учительница русского и тувинского языков Чойгана Седен-оол от партии КПРФ набрала 6,5%.
Фото © VK / Владислав Ховалыг
Марина Калегина
19 сентября 2021, 17:26
Профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев не ждёт сюрпризов от явки на Урале. По словам собеседника Лайфа, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, ЯНАО и ХМАО голосование идёт размеренно и предсказуемо.
Другой опрошенный нами эксперт Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков считает, что введение электронного голосования существенно повысило бы явку в УФО, а в частности, в Екатеринбурге.
"В этом городе живет очень много людей не по месту регистрации, и чтобы просто доехать до участка, понадобится времени больше часа. И эта проблема может быть решена введением дистанционного электронного голосования (ДЭГ), но в этом году мы не участвуем", — комментирует собеседник Лайфа.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 17:11
За рубежом тем временем голосование тоже идёт полным ходом. На участки приходят как простые россияне, так и всемирно известные. Например, французский актёр Жерар Депардье, получивший российское гражданство в 2013 году.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 17:05
Депутат Государственной думы Пётр Толстой рассказал Лайфу, почему решил голосовать очно в третий день выборов в нижнюю палату парламента:
"Мне кажется, что кандидат, которого ты пришёл и выбрал, пришёл ногами на участок и проголосовал, он как-то даже роднее и ближе, чем тот, которого ты просто, так сказать, нажал на кнопочку", — отметил Толстой.
Парламентарий также добавил, что выбрал формат очного голосования, так как любит лично понаблюдать за тем, что происходит на участке, как работает комиссия и какое настроение у избирателей.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 17:05
Поддерживают голосование и артисты — так, певица Лариса Долина исполнила гражданский долг на одном из избирательных участков в Москве.
Лариса Долина проголосовала на думских выборах в Москве. Видео предоставлено Лайфу
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 17:04
Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента на избирательном участке в Смоленске.
"Голосовать очень важно. Проголосовал по месту своей прописки", — уточнил он.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 16:21
О высокой явке на электронное голосование в Москве говорил и политолог Дмитрий Орлов в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов".
"В плане явки очень удивила Москва, электронное голосование привело колоссальный массив избирателей. Зарегистрировалось 2 млн 300 тысяч, большая часть уже проголосовала. Это люди, которых ценят сервис. Не обязательно молодые, не обязательно специфические избиратели, а просто привыкшие работать удаленно и для них открылось окно возможностей", — прокомментировал он.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 16:20
В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве заявили о рекордной явке на электронное голосование — 93,3%. При этом с учётом избирательных участков на 15:00 мск 19 сентября явка достигла 43,3%.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 16:10
В ходе онлайн марафона "Ночь выборов" в YouTube показали обновлённые данные по явке с выборкой по регионам. Пока цифры распределились следующим образом, но голосование ещё идёт.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 16:07
А в Северной Осетии депутаты регионального парламента избрали нового главу республики — им стал Сергей Меняйло, который временно исполнял обязанности руководителя региона с апреля текущего года.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 16:05
ФОМ опубликовал результаты экзитпола по выборам губернатора Хабаровского края. По данным фонда, уверенно лидирует врио губернатора Михаил Дегтярёв — у него 61,6% голосов.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 15:25
В Петербурге проголосовал актёр Михаил Боярский. На избирательный участок артист пришёл в непривычном для себя образе — вместо шляпы он надел пилотку. Боярский объяснил, что решился на смену имиджа, чтобы его не очень узнавали на улице.
Михаил Боярский проголосовал на думских выборах и рассказал, почему сменил шляпу на пилотку. Видео © LIFE
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 15:16
Граждане активно голосуют на выборах в Госдуму не только в России, но и за рубежом. Очереди в дипмиссии выстроились в Берлине, Афинах, Париже, Нью-Дели, Будапеште, Вене, Кабуле и других столицах. По последним данным МИД РФ, досрочно гражданский долг исполнило 38 тысяч наших соотечественников в 54 странах. Публикуем подборку фото с зарубежных участков.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 15:13
Избирательные участки для желающих проголосовать граждан России сегодня работают и на Украине. Нельзя сказать, что там процесс идёт активно, но хотя бы без инцидентов и нарушений. Избирателей сегодня ждут в посольстве РФ в Киеве, а также в генконсульствах нашей страны в Харькове, Одессе и во Львове.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 15:12
В финальный день проголосовал и зампред Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев — он сделал это онлайн.
А вошедшая в пятёрку списка "Единой России" Сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва проголосовала очно на одном из участков в Москве.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 15:09
Общая явка на избирательные участки в России составляет 40,49%. Об этом свидетельствуют обновлённые данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Марина Калегина
19 сентября 2021, 15:02
Голосование в регионах Дальнего Востока подошло к концу. Последние избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (в 15:00 мск).
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 14:17
Российский стилист и шоумен Сергей Зверев проголосовал на думских выборах и заявил о вымотанных из-за избирательной кампании "звёздных нервах". Примечательно, что Зверев голосовал на том же участке, что и Геннадий Зюганов, а перед заполнением бюллетеней шоумен даже взял у члена УИК красную ручку, которую ранее там оставил лидер КПРФ.
Сергей Зверев проголосовал на думских выборах. Видео © LIFE
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 14:16
Граждане России, которые постоянно проживают в Белоруссии или временно находятся на территории соседней республики, тоже приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму. Исполнить гражданский долг к этому часу успели около 9 тысяч граждан. Для них были открыты восемь избирательных участков в Минске, Бресте, Островце, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилёве и Бобруйске.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 13:54
Более 87% избирателей в шести регионах России к 12:00 мск воспользовались системой дистанционного электронного голосования. Политолог Анна Фёдорова считает, что онлайн голосование явно зашло избирателю и стало главным открытием этих выборов.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 13:53
Граждане России, которые постоянно проживают в Белоруссии или временно находятся на территории соседней республики, тоже приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму. Исполнить гражданский долг к этому часу успели около 9 тысяч граждан. Для них были открыты восемь избирательных участков в Минске, Бресте, Островце, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилёве и Бобруйске.
Фото © Facebook.com/ Посольство России в Белорусcи
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 13:51
В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту вброса бюллетеней. В обед в избирком поступил сигнал о нарушении на 158-м участке.
Кроме того, приняты меры из-за нарушений в Ставропольском крае: председатель территориального избиркома будет уволен за то, что камеру на участке в Пятигорске в ночное время завешивали тряпками.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 13:37
Губернатор Калужской области Владислав Шапша исполнил гражданский долг, проголосовав на выборах в Государственную думу. Глава региона заодно проинспектировал, как организовано соблюдение противоэпидемических мер, обеспечение порядка и безопасности на избирательных участках: ему пришлось пройти через рамку металлоискателя, а так же измерить температуру бесконтактным устройством.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 13:12
Между тем в YouTube началась трансляция 12-часового марафона "Ночь выборов-2021". Организаторы обещают батлы политиков, лидеров партий и знаменитостей, неудобные ответы на несогласованные вопросы, специальные активности и конкурсы для зрителей эфира.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 13:08
Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму москвичей превысила уже 90%. Более 1,81 миллиона граждан отдали свои голоса в системе ДЭГ.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 13:05
Тем временем в ЦИК РФ провели "следственный эксперимент", который показал всю абсурдность ситуации, когда за "вброс" в Сети принимают вполне законное голосование. Так, например, в некоторых регионах гражданину выдают до девяти бюллетеней, пачка получается такой внушительной, что её сложно впихнуть в урну. Чтобы это подтвердить, члены ЦИК попросили одну из присутствующих журналисток попробовать внести в урну несколько бюллетеней. К слову, у неё это получилось сделать далеко не с первого раза. По словам Эллы Памфиловой, многие диванные "наблюдатели" расценивают это как самый настоящий вброс.
В ЦИК РФ показали, как "сделать вброс" избирательных бюллетеней. Видео © LIFE
Марина Калегина
19 сентября 2021, 13:04
И сразу — кадровые решения. В Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссий, на которых случились факты вброса.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 13:04
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что подтвердились восемь случаев вброса бюллетеней на участках в шести регионах страны. "Отличились" Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области. Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, правоохранительные органы продолжают проверки.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 12:53
Близка к завершению работа избирательных участков на Дальнем Востоке. Как заявила Лайфу руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, явка обещает быть высокой, ведь в этом федеральном округе избиратель отличается достаточно "традиционным" типом поведения, а значит, и голосовать привык "по-старинке", то есть по воскресеньям.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 12:38
Электронное голосование явно "зашло" избирателю, считает политолог Анна Фёдорова. В беседе с Лайфом она выразила мнение, что этот инструмент наряду с трёхдневной продолжительностью процедуры будет и дальше активно внедрятся на различных выборах в нашей стране.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 12:38
Также сегодня проголосовал председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов. Он прибыл на участок в Доме творчества на Миусах.
Геннадий Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму. Видео © LIFE
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 12:25
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании на выборах в Государственную думу. Свой гражданский долг политик исполнила на избирательном участке в Петербурге.
Валентина Матвиенко проголосовала на думских выборах на участке в Петербурге. Видео © Телеграм-канал "Петербургский формат"
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 12:23
В Москве явка на выборах в Госдуму с учётом электронного голосования уже превысила 36%. Как отметил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, эта цифра выше, чем на выборах в 2016 году.
Марина Калегина
19 сентября 2021, 12:20
Общественная палата при участии СПЧ разоблачила "чудовищный фейк" с подделкой документов и угрозами членам Участковой избирательной комиссии. Вот что об этом рассказал первый зампредседателя Координационного совета ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич.
"Непонятная группа лиц с поддельными бейджами, на которых было написано, что они члены мониторинговой группы СПЧ путешествовали по УИКам Фрунзенского района и угрожали членам УИК. Также были подделаны официальные документы. Это — уголовное преступление", — отметил он.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 11:20
Новые данные по явке озвучила глава ЦИК Элла Памфилова: по состоянию на 10:00 мск общая явка составила 35,69%.
Максимальная явка наблюдается в Туве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 11:06
Первые избирательные участки закрылись — жители самых восточных регионов, Камчатки и Чукотки, завершили голосование в 20:00 по местному времени (11:00 мск). В этом году помимо депутатов Госдумы они выбирали членов региональных парламентов.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 10:55
На участке в Камчатском крае заметили яркого персонажа — для того чтобы отдать свой голос на думских выборах, с "Летучего голландца" сошёл "Дейви Джонс". Необычный избиратель даже записал видеообращение:
Дейви Джонс сошёл с "Летучего голландца" у берегов Камчатки и проголосовал на выборах. Видео © Пресс-служба Правительства Камчатки
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 10:53
В Москве явка на выборы в Госдуму с учётом электронного голосования за два дня — 17 и 18 сентября — превысила 34%. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 10:42
Всего за два дня голосования было выявлено около десяти тысяч фейков. Об этом рассказали в Общественной палате. С января и до первого дня голосования было зафиксировано пять тысяч недостоверных сообщений, за 17 сентября было выявлено семь тысяч вбросов, а за 18-е ещё три тысячи.
Александра Вишнякова
19 сентября 2021, 10:38
Избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открылись сегодня и в нескольких украинских городах. Наши соотечественники, проживающие на территории Незалежной, могут исполнить свой гражданский долг в Посольстве РФ в Киеве, а также в генеральных консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Голосование продлится до 20:00 вечера, как и во всех российских регионах.
Варвара Романова
19 сентября 2021, 09:07
Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не фиксируют нарушений на выборах в Госдуму на начало последнего дня голосования. Кроме того, эксперты не отметили и каких-либо проблем, связанных с электронным голосованием, однако пока давать оценки самой системе преждевременно, заявил глава группы международных наблюдателей от МПА СНГ, заместитель председателя Сената парламента Казахстана Аскар Шакиров.
Андрей Григорьев
19 сентября 2021, 08:02
В 8:00 в Москве открылись избирательные участки в рамках заключительного дня голосования. А через час они возобновят работу и в Калининградской области. Голосование завершится по всей стране, когда там будет 20:00. Во многих же российских регионах, учитывая обилие временных поясов в стране, сегодняшнее голосование уже давно идёт.
Андрей Григорьев
19 сентября 2021, 07:13
Постпред России при ЕС Владимир Чижов считает, что страны Европейского союза могли бы поучиться у России организации выборов. Об этом он сказал журналистам, комментируя недавнюю резолюцию Европарламента по России, которая содержит призыв к членам ЕС "быть готовыми не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму".
Андрей Григорьев
19 сентября 2021, 05:39
Основной этап голосования на выборах в Госдуму сегодня начался также в диппредставительствах РФ за рубежом. К примеру, участки в Японии будут работать с 02:00 до 14:00 мск, в Австралии — с 01:00 до 13:00 мск. Проголосовать можно будет также в Киргизии, Казахстане и других государствах.
Андрей Григорьев
19 сентября 2021, 05:11
Выборы в Государственную думу в этом году не оставили равнодушным даже Железного человека — избиратель в костюме Тони Старка пришёл на избирательный участок в Тюменской области. Всё как полагается — с паспортом и в санитарной маске, хоть и поверх железной.
Фото © LiFE
Эмила Сидорова
18 сентября 2021, 21:23
В самых восточных российских регионах — на Камчатке и Чукотке — начался последний — третий — день голосования. Участки там будут открыты до 20:00 по местному времени, когда в Москве будет 11:00 утра 19 сентября.
Явка на выборы в России по данным на 20:00 мск составила 31,51%, заявили в Центризбиркоме.
Эмила Сидорова
18 сентября 2021, 21:05
Избиратели в Москве, голосующие на думских выборах онлайн, 95 тысяч раз воспользовались функцией переголосования. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 19:57
"Вы знаете, насколько активной была позиция руководства нашей партии, депутатов в отношении ЛНР и ДНР. И, насколько нам известно, активное участие жителей в выборах депутатов Госдумы зафиксировано и на этих территориях", — рассказал замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов на брифинге о ходе выборов в Госдуму.
Эмила Сидорова
18 сентября 2021, 19:34
Более 1,6 миллиона жителей Москвы проголосовали онлайн на выборах в Госдуму. Из данных электронного штаба следует, что явка составляет 80%.
В "Единой России" связали эти цифры с эффективной работой депутатов по мобилизации избирателей.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 19:18
До закрытия избирательных участков во второй день голосования остаётся совсем немного. Последними на сегодня проголосуют жители Калининградской области.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 19:18
Хатанга — одно из самых северных сёл России, расположенное на одноимённой реке в Красноярском крае. Местные жители креативно подошли к исполнению гражданского долга. Так, некоторые — и члены избиркома, и избиратели — пришли на участок в национальных одеждах — нганасанском и долганском костюмах. Видео показали тут.
Фото © LIFE
Марина Калегина
18 сентября 2021, 18:57
Если бы в Бурятии проводили конкурс на звание самого ответственного избирателя, то на победу в нём претендовать могла бы местная жительница, которая захотела проголосовать на выборах в Госдуму через 35 минут после родов. В 16:45 она подарила жизнь маленькому человеку, а в 17:20 уже отдала свой голос на выборах, попросив выездную урну для голосования в роддом.
Фото © Телеграм-канал ОП РФ
Марина Калегина
18 сентября 2021, 18:26
Миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ считает, что организованная в России система общественного наблюдения за ходом голосования является действенным инструментом, который контролирует соблюдение законности избирательного процесса.
Высоко оценил организацию выборного процесса в России и наблюдатель из Сербии: Душан Петрович, входящий в группу международных наблюдателей в Севастополе, намерен предложить своей стране перенять практику дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Марина Калегина
18 сентября 2021, 18:07
Послушайте слова свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой. Она рассказала об отсутствии серьёзных нарушений на думских выборах.
В центр наблюдения в Свердловской области поступило более 200 обращений.
Видео © LIFE
Марина Калегина
18 сентября 2021, 17:28
Пришло время обновиться по явке на дистанционное электронное голосование. На данный момент цифра составляет уже 73–80% (в зависимости от региона).
Марина Калегина
18 сентября 2021, 17:28
Ещё одна избирательница-долгожитель проголосовала на выборах в Госдуму. Зачастую для граждан преклонного возраста организуют голосование на дому, но 100-летняя Ольга Филиппова из Петербурга не воспользовалась этой опцией и пришла на участок лично, чтобы исполнить гражданский долг. Крепкого здоровья Ольге Петровне!
Марина Калегина
18 сентября 2021, 17:28
В пяти субъектах России в ходе единого дня голосования на думских выборах 6203 избирательных бюллетеня признаны недействительными. Такие данные озвучили в ЦИК. 890 из них были изъяты с одного из участков в Брянской области. Эти бюллетени были с голосования на дому, однако их сгрузили в урну с грубым нарушением, которое попало на видео. "Независимый общественный мониторинг" включился в эту ситуацию и добился признания всей пачки бланков недействительными.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 17:10
На избирательном участке в школе № 80 в центре Ростова-на-Дону организовали выставку находок военных лет. Экспозицию разместили представители военно-патриотического регионального объединения "Скиф", одной из крупнейших поисковых организаций региона.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 16:50
В ЦИК сообщили об успешном отражении массовых кибератак на систему ДЭГ и сайт комиссии. Защита сервисов справилась со своей задачей, и помех в работе ресурсов не возникло.
Есть свежие данные и о том, насколько активно голосуют россияне. Общая явка на выборы в Госдуму на участках, где проходит голосование традиционным способом, составила 25,64% на 15:00 по Москве. Об этом сообщила Элла Памфилова.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 16:46
Официальный представитель МИДа Мария Захарова тоже приняла участие в голосовании.
Фото © Telegram / MariaVladimirovnaZakharova
Марина Калегина
18 сентября 2021, 16:33
Тюменцы креативно подошли к участию в выборах и сняли об этом видео в стиле компьютерной игры The Sims. На кадрах пошагово продемонстрирован весь путь избирателя по участку — начиная от термометрии, обязательного ношения масок, средств индивидуальной защиты до получения бюллетеней и самого процесса голосования. Посмотрите, как здорово вышло.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 16:01
В ряде субъектов России одновременно с думскими проходят и выборы в региональные и муниципальные органы власти. Так, жители Ставрополя выбирают депутатов сразу трёх уровней — в федеральную, краевую и городскую думы. В голосовании приняла участие заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 15:56
Явка на думские выборы в Челябинской области по итогам первого дня голосования составляет более 15%, такой результат превзошёл ожидания. Об этом в беседе с Лайфом заявил заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 15:54
Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) поддерживает контакты со всеми общественными штабами, созданными в регионах России, а вся поступающая информация о возможных нарушениях тщательно проверяется.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 15:47
Тем временем явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму достигла 70%. Это данные ЦИК.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 15:47
Председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал, как иноагенты распространяют фейки о выборах. Приведём прямую речь:
"Организации-иноагенты распространяют различные фейки. Вот, в частности, прочитал статью координатора движения "Голос"* по наблюдениям на зарубежных участках. [В ней] некий господин Егоров рассказывает, как сложно и невозможно получить туда [на участок] направление. В частности, он пишет, что помощь со стороны ЦИК РФ оказывается только координационным советам соотечественников, которые получают направления от ОП дипломатической почтой в посольствах".
*Организация занесена в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 15:43
Ничего необычного, просто в Екатеринбурге на думские выборы пришли "овощи": томат, капусточка, баклажан, морковка и огурец.
Кадр из видео © Соцсети
Кадр из видео © Соцсети
Кадр из видео © Соцсети
Марина Калегина
18 сентября 2021, 15:18
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Процедуру волеизъявления он прошёл на избирательном участке в Одинцовском округе, куда пришёл вместе с супругой.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 15:15
А это Анна, мама шестерых детей из Тюмени. Для неё день голосования, без преувеличения, обернулся настоящим праздником: Анна выиграла квартиру в викторине на избирательном участке.
Фото © Оперативный штаб Тюменской области
Кроме того, призы получили ещё четверо жителей Тюмени, выигравшие автомобиль, наушники, холодильник и телевизор. Остальные участники второго этапа получили поощрительные подарки.
Марина Калегина
18 сентября 2021, 15:01
Иностранные эксперты из Германии, Испании и Новой Зеландии оценили работу Центра общественного наблюдения за выборами, расположенного в Пскове. Такая структура организована в регионе впервые, она будет функционировать до конца голосования, чтобы поддерживать легитимность и прозрачность процедуры. Зарубежным гостям понравилось, как всё организовано.
Лайф пообщался с экспертом из Франции Жан-Клодом Эдмоном Буше. Он рассказал, что иностранные наблюдатели не выявили нарушений на выборах в Госдуму. Высокой оценки, по его словам, заслужила и практика электронного голосования.
Эмила Сидорова
18 сентября 2021, 13:22
В первый день думских выборов на ресурсы ЦИК было совершено три атаки из-за рубежа. Кроме того, утром 18 сентября была предпринята ещё одна DDoS-атака, в результате было заблокировано около 246 тысяч запросов.
Эмила Сидорова
18 сентября 2021, 13:05
Эмила Сидорова
18 сентября 2021, 13:00
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о 137 жалобах на якобы принуждение к голосованию, они поступили из 45 субъектов РФ. Все обращения перенаправлены в соответствующие инстанции, в частности прокуратуру, Следственный комитет, руководителям регионов, откуда они пришли.
Эмила Сидорова
18 сентября 2021, 11:54
На думских выборах проголосовали спикер ГД Вячеслав Володин и глава МИД РФ Сергей Лавров, принимающий участие в выборах в первой пятёрке от "Единой России". Они посетили избирательные участки в Москве.
Эмила Сидорова
18 сентября 2021, 11:53
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков проголосовал на думских выборах онлайн. Сделал он это накануне, 17 сентября, в первый день голосования. В беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства назвал дистанционный формат очень удобным.
Варвара Романова
18 сентября 2021, 09:43
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова проголосовала на думских выборах. Она посетила избирательный участок в Истринском районе Московской области.
"Все санитарные нормы были соблюдены, всё нормально, все на месте. Народ потихонечку подходит на участок утром", — отметила председатель ЦИК в беседе с журналистами.
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует на думских выборах. Видео © Телеграм-канал "360"
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин проголосовал на выборах в Госдуму. Он отметил, что прошедшая избирательная кампания является конкурентной и честной. Глава Новосибирской области Андрей Травников также отдал сегодня свой голос на одном из избирательных участков в столице региона. Он выразил надежду, что активность граждан будет высокой в оставшиеся два дня голосования, несмотря на то что большое количество людей прошло процедуру волеизъявления накануне, 17 сентября.
Варвара Романова
18 сентября 2021, 09:39
В Москве во второй день думских выборов начали работу более 3,6 тысячи избирательных участков. При этом отдать свой голос онлайн граждане могли и ночью — этой возможностью воспользовалось около 100 тысяч горожан. Отметим, что явка в первый день выборов на участках в столице составила 23,07%, а на дистанционном голосовании — 63,5%.
Андрей Григорьев
18 сентября 2021, 07:46
На Дальнем Востоке все избирательные участки во второй день голосования начали свою работу вовремя, в обычном режиме. Об этом рассказал руководитель Дальневосточного межрегионального координационного совета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Пинский. В первый день там была высокая явка, такой же явки ожидают и во второй. Впрочем, как и в регионах Сибири, где тоже уже активно идёт голосование.
Андрей Григорьев
18 сентября 2021, 02:34
Иностранные эксперты, наблюдающие за этими выборами, отмечают чёткую организацию процесса голосования в России. Некоторые признаются, что вовсе поражены.
"Нас потрясли некоторые детали, новшества, которых нет у нас, — этот формат будет позитивным опытом, в том числе для нашей страны. Мы обязательно экспортируем те новшества, которые сегодня увидели, в нашу страну", — делится впечатлениями Раффаэль Карфи, ответственный секретарь регионального отделения партии "Лига Севера" в Калабрии.
Андрей Григорьев
18 сентября 2021, 00:42
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что с 18 сентября в этом мессенджере будут блокироваться боты, связанные с предвыборной агитацией в России. Так он прокомментировал решение Apple и Google заблокировать приложение Навального в России.
Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать её. С полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией", — отметил Дуров в своём телеграм-канале в ночь на 18 сентября.
Андрей Григорьев
17 сентября 2021, 22:51
Российские граждане за рубежом активно голосуют на выборах в Государственную думу. Они приходят на избирательные участки целыми семьями, сообщает МИД РФ.
Эмила Сидорова
17 сентября 2021, 20:23
Явка на выборы в Госдуму в целом по России составила 16,85% на 20:00 мск, свидетельствуют данные Центризбиркома. Речь идёт только о явке на традиционные избирательные участки, поскольку показатель явки на дистанционном электронном голосовании считается отдельно.
В Кремле раскрыли, как президент России Владимир Путин голосовал онлайн на выборах в Думу, если у него нет мобильного телефона. Главе государства нужен был пароль для подтверждения участия в дистанционных выборах.
"У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально", — пояснил Дмитрий Песков.
Проверку по факту кибератак на ресурсы онлайн-голосования проведёт СКР. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Хакерские нападения в течение первого дня выборов в Думу привели к некоторым задержкам в работе систем, отметили в СК.
Марина Калегина
17 сентября 2021, 20:07
Между тем в Москве избирательные участки уже закрылись. В большинстве регионов первый день голосования уже завершён, через час эстафету подхватит Калининград.
Марина Калегина
17 сентября 2021, 20:04
Да что там в Крыму — на выборах в Госдуму голосуют даже в космосе. Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров исполнили гражданский долг прямо на борту МКС.
Марина Калегина
17 сентября 2021, 19:56
Пристально следят за ходом голосования на выборах в Госдуму и украинские власти. Под занавес первого выборного дня они объявили о санкциях в адрес организаторов процесса голосования для крымчан и жителей Донбасса.
Отметим, что в дни голосования в российском Крыму работает 1 131 избирательный участок и ещё один дополнительный в международном аэропорту Симферополя, где смогут проголосовать туристы. А жители Донбасса, получившие российское гражданство, в этом году впервые могут подключиться к процессу формирования российского парламента. Они могут проголосовать очно в Ростовской области — в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Те, кто выбрал удаленное голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 18:48
Мониторинговая система "Единой России" зафиксировала попытки создания фейковых сообщений о нарушениях на думских выборах, которые проходят по всей стране. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.
"В Ленинградской области мы зафиксировали сегодня в течение одной минуты до 40 размещений различными пользователями недостоверных новостей. Это беспрецедентная цифра. Более чем уверен, что это технология. Невозможно одному человеку такое сделать. Здесь речь идёт о системной попытке вмешаться", — пояснил он на брифинге о ходе голосования на выборах в Госдуму.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 18:45
Если в Тюмени на избирательный участок пришла собака Найда, то в Москве "гостем" стал енот. Его принёс один из голосующих. В итоге питомец выбрался из переноски и начал бегать по помещению. Поймать зверька пытались даже полицейские. В конце концов Тома передали хозяину. Аукнется ли это мужчине какими-то последствиями, пока не известно.
На одном из избирательных участков в Москве пришлось погоняться за енотом. Видео © Соцсети
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 18:04
Дед Мороз из Великого Устюга воспользовался возможностью и проголосовал на выборах в Госдуму на дому. Члены избирательной комиссии прибыли в его волшебный терем и привезли бюллетени. Заполнив их, Дед Мороз опустил бумаги в переносную урну.
Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму в своей резиденции. Видео © VK / Избирательная комиссия Вологодской области
Эмила Сидорова
17 сентября 2021, 17:59
На выборах в Думу в онлайн-режиме свои голоса отдали уже более миллиона москвичей. Всего же в столице в этом году на дистанционное электронное голосование записалось свыше двух миллионов избирателей.
Марина Калегина
17 сентября 2021, 17:29
А в Общественной палате тем временем разоблачили очередной фейк о "вбросе" бюллетеней в Петербурге. На распространённом видео кажется, будто мужчина бросает в урну несколько листов. Эксперты объясняют: всё правильно, сегодня же проходят выборы и на других уровнях власти.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 17:24
Массовые кибератаки на сервисы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) продолжаются, они происходят из-за рубежа, в частности, с территории США, Нидерландов и Украины. Об этом сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
Марина Калегина
17 сентября 2021, 17:12
Фото © LIFE
На фото этом собака Найда, которую сотрудники тюменского избиркома спасли в прошлом году во время общероссийского голосования по поправкам к конституции. Дворняга с раненой лапой сама приковыляла к людям и будто попросила о помощи. В избиркоме перевязали ей лапу и накормили, а эта история облетела тогда всю Россию. Сегодня дворняга снова встретилась со своими спасителями, но пришла она к ним не одна, а в сопровождении своей хозяйки — оказалось, "хорошую девочку" приютила жительница Тюмени год назад.
Заодно проголосовали.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 16:59
Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова приводит данные по явке: на избирательных участках, где проходит голосование традиционным способом, она составила 9,16% на 16:00 мск.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 16:58
Лайф поинтересовался у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, известно ли, за кого Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму. Ответ был лаконичен.
"Конечно, известно", — сказал представитель Кремля.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 16:26
Президент России Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, проголосовал на выборах в Госдуму онлайн.
"Сегодня в нашей стране началось трёхдневное голосование по выборах депутатов Госдумы. Как видите в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг в онлайн формате", — сказал глава государства.
Владимир Путин проголосовал онлайн. Видео © LIFE
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 16:20
Заслуженный артист РФ Олег Газманов тоже проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. Знаменитый певец сделал это из гостиничного номера в Чебоксарах, где сейчас находится в ожидании концерта.
"Спасибо всем разработчикам этой системы, потому что у меня теперь есть возможность не пропустить голосование. Вперёд, Россия, и всем ясных дней", — добавил Газманов.
Газманов проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из гостиничного номера. Видео © LIFE
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 15:50
А 46 тысяч россиян решили воспользоваться в этом году другой формой голосования: специальным сервисом по подаче заявлений "Голосование на дому".
"Для маломобильных граждан у нас в этом году был специальный сервис по подаче заявлений "Голосование на дому". У нас в этом году им воспользовалось 46 тысяч граждан, то есть 46 тысяч заявлений было подано", — рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 15:50
Тем временем в ЦИК заявили о том, что пик нагрузки по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) уже пройден. На федеральной платформе уже проголосовало точно больше половины зарегистрированных избирателей.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 15:31
Пока в Москве голосование набирает обороты, на Дальнем Востоке уже завершили первый день. Последними закрылись избирательные участки в Бурятии — в 15:00 мск. По данным "Независимого общественного мониторинга", каких-либо серьёзных нарушений в регионах ДФО не зафиксировали.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 15:13
Онлайн проголосовал и премьер-министр России Михаил Мишустин.Глава кабмина сделал это из своего кабинета.
Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из своего кабинета. Видео © LIFE
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 15:09
Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировал серьёзных нарушений на думских выборах, которые сейчас проходят по всей стране. Об этом сообщил член СПЧ, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.
"Локальные нарушения, конечно, фиксируются, но на данный момент ничего серьёзного. По линии Ассоциации НОМ коллеги говорят, что явка на Дальнем Востоке высокая, что демонстрирует качество подготовки к выборам", — отметил он.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 15:04
За думскими выборами следят даже из космоса: космонавт Олег Новицкий пошутил, что мог бы стать хорошим наблюдателем, поскольку с борта МКС сейчас наблюдает одновременно за всеми избирательными участками в России и за рубежом. Новицкий призвал россиян проголосовать — очно или онлайн.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 14:57
Зафиксированные ранее DDoS-атаки на сервисы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были успешно отражены и не повлияли на качество работы. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
Первая атака была совершена в 10:36 утра, вторая — в 10:45. Более 50% запросов были сгенерированы с зарегистрированных в США IP-адресов.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 14:51
Простые избиратели тоже оценили удобство онлайн-голосования на думских выборах: например, машинист Олег Шевченко сделал это прямо перед отправлением поезда в Новороссийск с Казанского вокзала в Москве.
Машинист голосует онлайн на думских выборах прямо перед отправлением поезда. Видео © LIFE
Больше половины глав российских регионов — 48 — пришли на избирательные участки уже в первый день трёхдневного голосования. Первым это сделал губернатор Магаданской области Сергей Носов, а первым проголосовавшим онлайн стал глава Севастополя Михаил Развожаев — он поставил "галочку" прямо по пути на работу.
Губернатор Севастополя проголосовал онлайн на выборах по пути на работу. Видео © Instagram / razvozhaev.m
Марина Калегина
17 сентября 2021, 14:46
Время важных новостей: в Санкт-Петербурге гражданский долг честно исполнила зебра Марти из "Мадагаскара". Наблюдатели внимательно проследили, чтобы никакой "дикости" на участке не вышло и хвостатому избирателю выдали нужное количество бюллетеней в одно копыто.
Зебра из "Мадагаскара" проголосовала на выборах в Петербурге
Видео © Соцсети
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 13:52
Мощные NTP, LDAP, UDP DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были зарегистрированы из нескольких зарубежных стран, в числе которых, в частности, США, Арабские Эмираты и Китай. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на портал ДЭГ 50% атак идёт из Штатов.
Кроме того, имели место атаки на портал госуслуг. В половине случаев они были совершены из США, четверть атак исходила с территории Германии, 10% — из Китая, ещё пять процентов — с Украины.
Марина Калегина
17 сентября 2021, 13:51
Уполномоченный по правам человека Боснии и Герцеговины Люблинко Митрович высоко оценил подготовку и проведение парламентских выборов в России. "По сравнению с Россией мы находимся на начальном этапе наблюдения за выборами", — признался он.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 13:26
В Москве явка на избирательных участках, где проходит голосование традиционным способом, на данный момент составляет от 8% до 15%. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
Марина Калегина
17 сентября 2021, 12:55
Педагогический профсоюз призвал поощрить учителей, участвующих в проведении голосования. Многие педагоги сегодня и завтра с утра будут вести уроки, а вечером дежурить на участках в своих школах.
Марина Калегина
17 сентября 2021, 12:43
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в пятницу на выборах депутатов Государственной думы. Глава РПЦ исполнил гражданский долг в своей резиденции в Даниловом монастыре.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 12:17
На следующий день после завершения выборов в Госдуму глава государства встретится с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, чтобы обсудить, как всё прошло. Общение состоится по видеосвязи, поскольку 14 сентября Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в своём окружении.
Президент РФ Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Российский лидер пока не решил, в какой из трёх дней отдаст свой голос.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 12:12
В Москве возможностью проголосовать онлайн на выборах в Госдуму воспользовалось уже более 500 тысяч человек. Всего же на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировано более двух миллионов жителей столицы.
Эмила Сидорова
17 сентября 2021, 11:21
Онлайн на выборах проголосовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Электронный формат волеизъявления депутат назвал будущим человечества.
В шести российских регионах явка на выборы превысила 30%, в каких именно — пока не известно. По прогнозам ЦИК РФ, к вечеру она может составить 75–80%.
На избирательных участках, где проходят выборы в Госдуму, работает порядка 100 тысяч общественных наблюдателей. Как уточнил директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, ещё сотни разместились на избирательных участках за рубежом.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 11:14
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму на участке, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.
"Для каждого военнослужащего, гражданина нашей страны, участие в выборах по избранию законодательной власти — это важная и ответственная задача. Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна так или иначе строиться по соответствующим законам, которые принимает, в том числе Государственная дума", — рассказал Шойгу журналистам.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 10:28
По данным московских властей, онлайн уже получено более 350 тысяч голосов жителей столицы. В первые часы наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тысяч в секунду.
"Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования", — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 09:43
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак проголосовал на выборах в Госдуму. Утром он приехал на свой избирательный участок в Московском районе Санкт-Петербурга.
"Я сегодня здесь на избирательном участке в своём родном Московском районе сделал свой выбор. Мне кажется, мой выбор очевиден. Я проголосовал за будущее нашей страны, за её развитие, за развитие своего родного города", — отметил Турчак.
Александра Вишнякова
17 сентября 2021, 09:42
Многие москвичи решили проголосовать дистанционно — за 20 минут после старта участие в выборах приняли более пяти тысяч человек. Кроме того, в столице функционирует более 3,6 тысячи участков. Они будут работать с 8:00 до 20:00 в течение всех трёх дней, отведённых на голосование.
Никита Никонов
17 сентября 2021, 08:21
Москва, Санкт-Петербург и регионы Центральной России также присоединились к голосованию. В столице помимо выборов в Госдуму состоятся довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Открыты более 3,6 тысячи избирательных участков. В Петербурге пройдут выборы в Законодательное собрание. Функционирует 1940 "постоянных" участков.
Никита Никонов
17 сентября 2021, 07:23
А вот так свой голос отдал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона проголосовал на избирательном участке № 727, по месту прописки.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проголосовал на выборах. Видео © Instagram / kozhemiako.oleg
Также среди глав регионов избирательные участки уже посетили губернатор Амурской области Василий Орлов и врио главы Тувы Владислав Ховалыг. Кроме того, свой выбор сделал вице-премьер Юрий Трутнев.
Никита Никонов
17 сентября 2021, 07:18
Очередным регионом, где открылись избирательные участки, стало Поволжье (Самарская, Астраханская, Ульяновская области и Удмуртия). Стоит отметить, что в Ульяновской области одновременно с выборами в Госдуму также состоятся выборы губернатора, а в Самарской, Астраханской областях и Удмуртии — выборы депутатов региональных парламентов.
Никита Никонов
17 сентября 2021, 06:25
Выборы приходят на Урал — в 06:00 избирательные участки открылись в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах и Башкирии. Голосование в региональные парламенты состоится в Свердловской, Оренбургской, Тюменской областях, Пермском крае и ХМАО. В остальных регионах жители выберут только депутатов Госдумы.
Никита Никонов
17 сентября 2021, 05:16
В самом западном регионе Сибирского федерального округа — Омской области — открылись избирательные участки. Таким образом, на всей территории Сибири началось голосование на выборах. В Омской области кроме депутатов Государственной думы и областного парламента в 22 из 32 районов пройдут довыборы депутатов городских и сельских поселений. Стоит отметить, что в дни голосования в Омске на главной площади состоится концерт, посвящённый Дню города. В этом году из-за коронавируса празднование решили растянуть на неделю, дабы избежать массового скопления людей.
Никита Никонов
17 сентября 2021, 04:10
В 04:00 мск избирательные участки открылись на большей части Сибирского федерального округа. В Туве помимо депутатов Госдумы выбирают нового главу региона. Выборы в местные органы власти также начались в Красноярском и Алтайском крае, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, республиках Алтай и Хакасия.
Никита Никонов
17 сентября 2021, 04:08
Несмотря на то что избирательная кампания в России внешне проходит спокойно, агитация идёт очень широко, чувствуется накал борьбы и конкуренции. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она отметила, что от партий, участвующих в выборах в Госдуму, поступило рекордное количество агитационных материалов — вдвое больше, чем во время президентской кампании.
Такая сложная, интересная, жаркая кампания. Мы посмотрели сегодня, какое количество агитационных материалов поступило от всех 14 партий, которые участвуют в выборах в Госдуму, это рекорд, вдвое больше, чем на кампании по выборам президента. Такой накал
Никита Никонов
17 сентября 2021, 03:20
В 03:00 мск избирательные участки открылись в Иркутской области и Бурятии. В Приангарье проходят довыборы в Законодательное собрание по округам № 2 и № 3, а также муниципальные выборы. В Бурятии — дополнительные выборы депутата народного хурала (парламента) по одномандатному округу № 15 и ряд выборов в органы местного самоуправления.
Никита Никонов
17 сентября 2021, 02:08
Регионы страны продолжают присоединяться к выборам. Так, в 02:00 мск избирательные участки открылись в Амурской области, Забайкальском крае и Якутии. Жителям этих регионов предстоит отдать голоса за кандидатов в Госдуму, представителей в местные парламенты и органы местного самоуправления.
Никита Никонов
17 сентября 2021, 02:05
Первым среди глав регионов России на выборы пришёл губернатор Магаданской области Сергей Носов. Избирательным правом он воспользовался на участке № 8 в муниципальном центре культуры.
Участки открыты с 08:00 и можно проголосовать перед началом рабочего дня. Работы на сегодня много, которую нужно успеть сделать. Хотел бы отметить и хорошую подготовку избирательных участков. Видно, что работают профессионально, слаженно. Я уверен, что безопасность обеспечена
Фото © Правительство Магаданской области
Никита Никонов
17 сентября 2021, 01:48
К голосованию присоединились ещё три региона — Приморский и Хабаровский край, а также Еврейская автономная область. Избирательные участки там открылись в 01:00 мск. В Хабаровском крае кроме депутатов Госдумы выбирают губернатора региона, а также депутатов законодательной думы и органов местного самоуправления. В Приморье и ЕАО также проходят выборы депутатов законодательных собраний и муниципальных образований.
Никита Никонов
17 сентября 2021, 01:48
В 00:00 мск избирательные участки на выборах в Госдуму открылись в Сахалинской и Магаданской областях. На Сахалине в дни голосования будет работать 302 постоянно действующих избирательных участка. Также там проходят дополнительные выборы шестерых депутатов собраний Холмского, Анивского, Невельского, Ногликского, Охинского городских округов. В Магаданской области организовано 88 участков. Кроме депутатов Госдумы жители региона избирают одного депутата городской думы областной столицы по одномандатному избирательному округу № 15 и депутатов собрания представителей Северо-Эвенского городского округа.
Никита Никонов
16 сентября 2021, 23:01
В России начались выборы в Государственную думу. Первые избирательные участки открылись в 08:00 17 сентября в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Кроме того, на Камчатке стартовали выборы депутатов федерального и краевого парламента, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.