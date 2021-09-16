Глава ЦИК Элла Памфилова предложила продумать вопрос о единой каникулярной неделе в школах России в октябре и проводить в этот период единый день голосования.

"В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть, понятно, что не во всех. Если в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю [в октябре], то можно было бы проводить [выборы] без больших потерь", — отметила она.