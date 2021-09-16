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Онлайн-трансляция: В России начались выборы

Голосование продлится в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

16 сентября, 20:10
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Rusanov</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Rusanov

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Никита Никонов

16 сентября, 20:01

В России начались выборы в Государственную думу. Первые избирательные участки открылись в 08:00 17 сентября в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Кроме того, на Камчатке стартовали выборы депутатов федерального и краевого парламента, а также 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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