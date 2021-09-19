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Социолог заявил о доверии россиян к нововведениям на выборах в Госдуму

По словам эксперта, в частности, электронное голосование является удобным для граждан и соответствует неким стилевым характеристикам жизни людей.

19 сентября, 16:36
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Нововведения, которые появились в избирательном законодательстве России в связи с пандемией, такие как трёхдневное и электронное голосование, позитивно сказались на явке на выборы в Госдуму, так как россияне доверяют этим новшествам. Таким мнением с Лайфом поделился директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

"Как социолог, могу сказать, что восприятие и доверие к этим нововведениям со стороны граждан достаточно высоки. Люди этому доверяют, людям это удобно, это соответствует неким стилевым характеристикам жизни людей, в том числе и в Центральном федеральном округе", — отметил эксперт.

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Он добавил, что голосование в округе ещё продолжается, однако уже сейчас можно говорить о том, что явка с большой вероятностью будет высокой. При этом серьёзных нарушений зафиксировано не было. Потуремский отметил, что выборная кампания, безусловно, удалась.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов заявил в беседе с Лайфом, что уже можно подвести предварительные итоги голосования, которые заключаются в том, что выборы в целом прошли в соответствии с нормами и требованиями закона.

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Явка на думские выборы в России превысила 45%

"Хочу подчеркнуть, что та система контроля наблюдения за выборами, которая есть сейчас, позволяет практически исключить возможность серьёзных нарушений. И речь идёт прежде всего о большой массе наблюдателей — как от партий, так и общественные наблюдатели. Во-вторых, система видеонаблюдения и видеофиксации практически исключает возможность каких-то манипуляций и фальсификаций на выборах", — отметил эксперт.

Шаповалов добавил, что, по данным ЦИК, более 7000 бюллетеней были признаны недействительными, и каждый из этих случаев стал как раз следствием фиксации нарушения. Специалист подчеркнул, что это демонстрирует высокий уровень открытости и чистоты избирательного процесса.

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"Явка уже сейчас выше, чем прогнозировалось, и это свидетельствует о значительном интересе избирателей. В регионах ЦФО в целом ситуация нормальная и явка хорошая. Она соответствует общероссийским показателям", — заключил эксперт.

Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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