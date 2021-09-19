Посол Антонов: Вашингтон был сразу проинформирован о зафиксированных РФ атаках США на выборах

Как только стало известно об атаках из Соединённых Штатов на российскую избирательную систему в ходе выборов в Государственную думу, об этом оперативно был проинформирован Белый дом, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24".

"Как только я услышал о том, что большая часть атак, это было в пятницу, приходится на Соединённые Штаты <…>, я незамедлительно информировал об этом Белый дом", — сообщил дипломат.

По его словам, США сразу же запросили дополнительную информацию у Москвы по этому поводу.

"Коллеги из Белого дома очень внимательно отнеслись к этим сообщениям и попросили сообщить по соответствующим каналам, которые у нас существуют, более конкретные данные о том, какую информацию ЦИК получила, что за структуры атаковали ЦИК и российские информационные ресурсы, которые занимаются организацией выборов на территории РФ", — рассказал Антонов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов. "Это просто катастрофа", указала она. Половина DDoS-нападений идёт с территории США, а четверть — из Германии. Также они проходят из России и Китая.