Посол Антонов: Вашингтон был сразу проинформирован о зафиксированных РФ атаках США на выборах
Дипломат отметил внимательную реакцию американской стороны. Как он указал, в Белом доме попросили предоставить более конкретные данные о полученной ЦИК информации.
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Как только стало известно об атаках из Соединённых Штатов на российскую избирательную систему в ходе выборов в Государственную думу, об этом оперативно был проинформирован Белый дом, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24".
"Как только я услышал о том, что большая часть атак, это было в пятницу, приходится на Соединённые Штаты <…>, я незамедлительно информировал об этом Белый дом", — сообщил дипломат.
По его словам, США сразу же запросили дополнительную информацию у Москвы по этому поводу.
"Коллеги из Белого дома очень внимательно отнеслись к этим сообщениям и попросили сообщить по соответствующим каналам, которые у нас существуют, более конкретные данные о том, какую информацию ЦИК получила, что за структуры атаковали ЦИК и российские информационные ресурсы, которые занимаются организацией выборов на территории РФ", — рассказал Антонов.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центризбиркома подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов. "Это просто катастрофа", указала она. Половина DDoS-нападений идёт с территории США, а четверть — из Германии. Также они проходят из России и Китая.
Напомним, что сегодня заключительный день голосования на думских и иных выборах. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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