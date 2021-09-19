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Сайт ЦИК подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов, заявила Памфилова

"Это просто катастрофа", указала председатель Центризбиркома. Половина DDoS-нападений идёт с территории США, а четверть — из Германии. Также они проходят из России и Китая.

19 сентября, 14:48
<p>Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ</p>

Элла Памфилова. Фото © ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия никогда не сталкивалась с мощными кибератаками, подобными тем, что обрушились на сайт в ходе нынешнего голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"У нас сейчас действительно такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было", — сказала она.

По её словам, половина DDoS-нападений идёт с территории США, а четверть — из Германии. Также они проходят из России (10%) и Китая (5%). При этом Центризбирком выявил "несколько очень уязвимых точек", отметила Памфилова, которые могут повлиять на устойчивость информационных систем комиссии в случае массированных кибератак.

За два дня голосования количество фейков о выборах достигло десяти тысяч, заявили в ОП

За два дня голосования количество фейков о выборах достигло десяти тысяч, заявили в ОП

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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