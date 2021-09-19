Сайт ЦИК подвергся беспрецедентным кибератакам в ходе выборов, заявила Памфилова

Центральная избирательная комиссия никогда не сталкивалась с мощными кибератаками, подобными тем, что обрушились на сайт в ходе нынешнего голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"У нас сейчас действительно такие атаки идут мощные на сайт. Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было", — сказала она.

По её словам, половина DDoS-нападений идёт с территории США, а четверть — из Германии. Также они проходят из России (10%) и Китая (5%). При этом Центризбирком выявил "несколько очень уязвимых точек", отметила Памфилова, которые могут повлиять на устойчивость информационных систем комиссии в случае массированных кибератак.